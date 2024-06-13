Семейный праздник прошел в Сормовском районе в преддверии Дня семьи, любви и верности Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

"Все начинается с семьи" – под таким девизом прошел праздник в преддверии Дня семьи, любви и верности в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", мероприятие было организовано при поддержке регионального отделения "Единой России" в рамках партпроекта "Крепкая семья".

На площадке Комплексного центра социального обслуживания населения собрались семьи, которые только начинают свою совместную жизнь и те, кто уже имеет большой семейный стаж.

"День семьи, любви и верности – праздник солнечный, ромашковый, семейный. Мы пригласили многодетные, приемные семьи, семьи участников СВО, молодых и "золотых" супругов. Это еще один прекрасный повод вспомнить о важности крепких отношений в семье, о том, что любовь, верность, забота о родных – главные ценности в жизни каждого человека", - отметила региональный координатор проекта "Крепкая семья"партии "Единая Россия" Ирина Гончарова.

Центральным событием праздника стало награждение активных и крепких семей в трех номинациях: "Молодая семья", "Золотая семья" и "Многодетная семья".

"Такие семьи – гордость нашего района и всего города. Мы рады, что можем лично поздравить их с этим светлым и теплым праздником! Семьи, которые живут в любви и согласии много лет, передают семейные ценности, традиции своим детям, будущим поколениям, являются для них опорой и примером. Молодые семьи активно занимаются общественной деятельность, волонтерством, создают различные проекты, помогают другим. А многодетные семьи, по моему мнению, это настоящие герои, которые вызывают восхищение. И наша задача – поддерживать эти семьи, укреплять семейные ценности и традиции. Ведь чем больше будет таких крепких семей, тем сильнее и крепче будет наша страна!" - поздравила семьи глава администрации, секретарь местного отделения партии Сормовского района Светлана Горбунова.

Слова поздравлений и добрых пожеланий звучали в адрес многодетной семьи Александра и Анны Смарченковых. У них девять детей: Леон, Ангелина, Даниэль,Стефан, Алёна, Джон, Анита, Адам, Адель. Самой младшей исполнился год, а старшему сыну – 17. Интересы у детей разносторонние, старшие занимаются тхэквондо, младшие –рисованием и творчеством, и все вместе изучают корейский язык. Всей семьей любят путешествовать на машине по городам России, гулять в парке, кататься зимой на лыжах и коньках, а летом ходят в походы с палатками на природу. Сейчас для своей большой

семьи строят дом, и дети принимают в процессе активное участие. По словам Анны, работы много, но когда все вместе, преодолеть можно все, ведь они – большая, дружная семья, одна команда.

Среди ветеранов семейной жизни – супруги Юрий и Лидия Регентовы, которые вместе уже почти полвека. Глава семьи родом из Подмосковья, после окончания высшего военного училища был направлен в Белоруссию, где и встретил будущую жену. Потом была служба в Сирии, в городах России, в том числе в 96-й разведывательной бригаде в Нижнем Новгороде, который стал для них родным. Офицер всегда знал, что дома ждет его Лида, их дети и горячий ужин: русские пельмени и борщ, белорусские клецки и любимое блюдо "бабка". Говорит, что семья – его крепкий и надежный тыл.

Молодая активная семья Сергея и Александры Игошиных воспитывают двух детей Матвея и Мию. Семья участвует в волонтерской деятельности на различных мероприятиях и фестивалях, является амбассадором проекта "Родные – любимые", входит в городской совет "Молодых семей". В этом году они вышли в полуфинал президентского конкурса "Это у нас семейное". Сергей представлял Нижний Новгород на форуме "Экософия" на Камчатке, участвовал в молодежном форуме "Таврида" в Крыму, он организатор военного музея Победы в Балахне. Александра – учитель-блогер

экспертного совета при Министерстве просвещения РФ, победитель профессионального конкурса "Советник года", организатор проекта от Министерства образования "Учитель в блоге".

Семьям вручили букеты ромашек и подарки от депутатов городской Думы Нижнего Новгорода Михаила Иванова и Павла Пашинина. Яркие эмоции гостям подарил танцевальный номер с шашками дуэта из АНО "Достижение", своими выступлениями порадовали юные артисты детской музыкальной

школы №11 им. Б.А. Мокроусова и семейного православного центра "Очаг". Особую семейную атмосферу празднику придавали гирлянды из детских рисунков, а также различные творческие мастер-классы по изготовлению семейных сувениров, в которых увлеченно принимали участие и дети, и взрослые.

Напомним, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми – приоритет народной программы "Единой России" и партийного проекта "Крепкая семья". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.