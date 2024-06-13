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Общество

Специальная комиссия проверила строительство новой школы на Бору

04 июля 2024 19:09  [91] Общество

Фото: Пресс-служба РИК НРО "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Специальная комиссия во главе с министром образования и науки Нижегородской области Михаилом Пучковым проверила ход строительства новой школы в городе Бор. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", школа возводится в районе улицы Луначарского и рассчитана на 1000 детей.

Инициатором встречи на объекте выступило региональное отделение "Единой России". В мониторинге приняли участие координатор партпроекта "Новая школа" Маргарита Банникова и глава городского округа город Бор Алексей Боровский, депутатский корпус, представители заказчика и подрядчика.

Школа будет состоять из шести секций. На данный момент фактически три из них уже полностью готовы под крышу, еще на трех – готовятся к заливке второго этажа. Уже завершены подвальные помещения, ведутся штукатурные работы. Идет подготовка к фасадным работам. На следующей неделе специалисты приступят к системам вентиляции и отопления.

"Все работы ведутся параллельно, как только открывается новый фронт – сразу заходим. Частично уже идет внутренняя отделка помещений, например, укладывается плитка. Не скажу, что все идет без сложностей, в частности, они связаны с поставкой материалов и оборудования, но мы принимаем все меры, чтобы выполнить свои обязательства в срок", - сказал директор подрядной организации Геннадий Матвеев.

Сегодня на объекте работает 100 человек в несколько смен, к середине июля подрядчик пообещал увеличить количество работников до 170.

"Сегодня был серьезный разговор со всеми сторонами, которые участвуют в строительстве школы. Подрядчиком обозначены конкретные сроки по многим видам работ. Сейчас задача – максимально ускориться, чтобы закрыть контур здания. Многие работы сегодня идут в параллель, необходимо так и продолжать. В любом случае раз в две недели представители министерства образования обязательно будут выезжать на объект, чтобы сверять, на сколько по факту выполнен процент работ, обозначенных подрядчиком. Школа эта очень нужна, поэтому находится на особом контроле", - подчеркнул министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Сегодня в центре города Бор находится несколько школ, все они работают в две смены. Планируется, что новое здание станет одним из корпусов школы №2. Она была построена 1960-х годах и рассчитана на 500 детей.

"В этом году мы планируем, что в нашей школе будет учиться около 1000 ребят. Вокруг новые микрорайоны, и все дети идут к нам, в том числе достаточно большой поток первоклассников, - рассказала директор школы №2 города Бор Нина Васягина. - С вводом нового здания увеличится количество мест. Мы сможем перейти в одну смену и немного разгрузить соседние учебные учреждения. Ну и условия совсем другие в новой
школе – сейчас у нас один маленький спортзал, а здесь запроектировано их сразу три, в несколько раз больше будет столовая. Комфортнее и интереснее станет и детям, и педагогам".

В здании образовательного учреждения разместятся учебные классы, три спортзала, а также актовый зал на 450 посадочных мест. Кроме того, появятся зал хореографии, медицинский кабинет и блок приготовления пищи.

"Школа находится в самом центре города Бор, и ее настолько ждут и педагоги, и дети, что готовы зайти в новое учреждение в любое время, как только оно будет построено. Это достаточно интересный и мощный проект – с высокими потолками, просторными классами, новейшим оборудованием. И самое главное, что и у подрядчика, и у заказчика, и у представителей администрации округа есть четкое понимание значимости объекта, поэтому делают все возможное для своевременного ввода в эксплуатацию", - отметила Маргарита Банникова по итогу встречи.

Сегодня городской округ город Бор динамично развивается, поэтому появление новых школ – это необходимость. Школа на улице Луначарского станет не единственным новым образовательным учреждением. На данный момент завершено строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Боталово-4.

"Школу в микрорайоне Боталово-4 мы откроем уже в новом учебном году. По школе на улице Луначарского стоит задача на 2025 год. Мы должны создавать условия для гармоничного развития наших детей. Уход от второй смены – это первоочередная задача, которая стоит перед нами. Центр города сейчас активно застраивается, поэтому уже прорабатываем новые варианты. В частности, крайне перегружена школа №8, посещал ее буквально несколько дней назад. Сейчас разрабатываем проект планировки межевания территории, чтобы определить оптимальное место под будущую новую школу. После этого займемся проектированием и будем обращаться в правительство Нижегородской области для поддержки и включения в госпрограмму. Есть еще одна развивающаяся территория – это микрорайон "Везломская слобода". Там предоставляются участки многодетным семьям. В перспективе – это порядка 1840 семей Нижегородской области, которые переедут жить на Бор. И этот район в перспективе также необходимо обеспечить социальными учреждениями, над чем мы сейчас работаем", - поделился планами глава городского округа город Бор, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Алексей Боровский.

Напомним, строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа".

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Теги:
Единая Россия Строительство Школы
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