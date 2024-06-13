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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" опрессовал 79% тепловых сетей Дзержинска и Кстова

05 июля 2024 08:12  [105] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" по состоянию на 3 июля провел гидравлические испытания (опрессовки) 79% участков тепловых сетей Дзержинска и Кстовского муниципального округа из общего количества 8,4 тысячи. об этом сообщили в пресс-службе компании.

Нагрузку повышенным давлением выдержали более 40% проверенных участков. Бригады Дзержинских и Кстовских тепловых сетей оперативно устраняют выявленные по итогам гидравлических испытаний повреждения, после этого отремонтированные участки опрессовываются повторно.

Для проведения гидравлических испытаний используются специализированные мобильные установки АОМЦ-20. Это позволяет проводить опрессовки по отдельным участкам тепловых сетей, более оперативно локализовать выявленные повреждения и соответственно сократить сроки отключения горячего водоснабжения клиентов и уменьшить количество одновременно отключаемых домов.

"Просим жителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с сезонными отключениями горячей воды. Гидравлические испытания тепловых сетей необходимы, чтобы заблаговременно выявить и заменить ослабленные участки трубопроводов при подготовке к отопительному сезону и обеспечить надежное теплоснабжение предстоящей зимой", – говорит заместитель главного инженера по тепловым сетям Нижегородского филиала "Т Плюс" Максим Бренчуков.

Оперативную информацию о работах на тепловых сетях, связанных отключениями горячего водоснабжения, можно получить на сайте Нижегородского филиала "Т Плюс" или через онлайн-сервис "Т Плюс" "Тепловая справочная служба".

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Теги:
Т Плюс Теплоснабжение
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