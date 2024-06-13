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Культура и отдых

Музейный фестиваль "Содружество Кремлей России" стартует в Нижнем Новгороде

05 июля 2024 09:18  [36] Культура и отдых

В нижегородском кремле с 6 июля по 12 августа каждые выходные будут проходить мероприятия музейного фестиваля "Содружество Кремлей России" (0+).

Фестиваль организован в рамках событийной программы "Культурная столица 2024 года" и познакомит посетителей с архитектурными особенностями и историей крепостных сооружений России. На территории кремля гостей ждут интерактивные программы, концерты, мастер-классы, экскурсии и лекции, а также ремесленная ярмарка.

Основной площадкой фестиваля станет территория у храма в честь преподобного Симеона Столпника у Ивановской башни.

Каждые выходные будут посвящены истории отдельных крепостей: 6–7 июля — Нижегородскому кремлю, 13–14 июля — Казанскому, 20–21 июля — Зарайскому, 27–28 июля — Новгородскому и Александровскому, 3–4 августа — Тобольскому. 10–11 августа гости фестиваля узнают о Смоленской крепости, Верхотурском и Тульском кремлях.

Вход на фестиваль свободный.

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Теги:
Кремль Фестиваль
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