Три человека погибли в ДТП в массовом Большемурашкинском районе Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Страшное ДТП, произошедшее в Большемурашкинском районе накануне, унесло жизни трёх человек, двое госпитализированы с множественными травмами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 4 июля в 15:28 на 31 км автодороги Работки – Порецкое. 26-летний водитель автомобиля Mazda в условиях дождя не справился с управлением, выехал на "встречку", где столкнулся сначала с легковым Kia, а затем влобовую с Ford.

В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля Ford погибли на месте: 78-летний мужчина и две женщины (61 года и 50 лет).

Водитель Mazda и его 23-летняя пассажирка были госпитализированы с сочетанными травмами.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор района Иван Трунов.