Три человека погибли в ДТП в массовом Большемурашкинском районе

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Страшное ДТП, произошедшее в Большемурашкинском районе накануне, унесло жизни трёх человек, двое госпитализированы с множественными травмами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 4 июля в 15:28 на 31 км автодороги Работки – Порецкое. 26-летний водитель автомобиля Mazda в условиях дождя не справился с управлением, выехал на "встречку", где столкнулся сначала с легковым Kia, а затем влобовую с Ford.
В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля Ford погибли на месте: 78-летний мужчина и две женщины (61 года и 50 лет).
Водитель Mazda и его 23-летняя пассажирка были госпитализированы с сочетанными травмами.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор района Иван Трунов.
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