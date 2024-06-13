Фото: 52.мвд.рф
Необычный памятник появился возле здания ГИБДД в Дзержинске Нижегородской области.
На улице Черняховского установлена машина ВАЗ-21011 с синей полосой на борту и "мигалками" на крыше.
"Автомобили этой модели много лет состояли на службе в советской Госавтоинспекции, "засветились" во многих художественных фильмах, верой и правдой служили инспекторам в погоне за правонарушителями и преступниками. Поэтому наши дзержинские сотрудники ГАИ решили таким образом сохранить память и о своих "железных конях", и о своих предшественниках", - написал в телеграм-канале глава Дзержинска Иван Носков.
"Хорошо бы это стало началом целой автомобильной экспозиции", - отметил мэр.
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