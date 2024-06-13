Необычный памятник появился возле здания ГИБДД в Дзержинске Нижегородской области Общество

Фото: 52.мвд.рф

Необычный памятник появился возле здания ГИБДД в Дзержинске Нижегородской области.

На улице Черняховского установлена машина ВАЗ-21011 с синей полосой на борту и "мигалками" на крыше.

"Автомобили этой модели много лет состояли на службе в советской Госавтоинспекции, "засветились" во многих художественных фильмах, верой и правдой служили инспекторам в погоне за правонарушителями и преступниками. Поэтому наши дзержинские сотрудники ГАИ решили таким образом сохранить память и о своих "железных конях", и о своих предшественниках", - написал в телеграм-канале глава Дзержинска Иван Носков.

"Хорошо бы это стало началом целой автомобильной экспозиции", - отметил мэр.