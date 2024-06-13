Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
Нижегородский оперный театр переедет на набережную Волги
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Фестиваль "Содружество Кремлей России" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
07 июля 2024 10:24  [48] Евгений Люлин показал мастер-класс по завязыванию пожарных узлов на турслете в Пильнинском районе Нижегородской области
04 июля 2024 18:38  [418] Всероссийские спортивные игры пройдут в сентябре в Нижегородской области
04 июля 2024 16:14  [414] Проект строительства спорткомплекса у Мещерского озера в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
04 июля 2024 11:44  [415] Бассейн "Динамо" в центре Нижнего Новгорода восстановят за 137 млн рублей
02 июля 2024 19:06  [396] БК "Пари НН" заключил контракт с Александром Хоменко
02 июля 2024 16:50  [415] Более 130 видов спорта развивается в Нижегородской области
29 июня 2024 19:22  [467] Нападающий ХК "Торпедо" Никита Артамонов задрафтован в НХЛ во втором раунде
29 июня 2024 12:20  [534] Нижегородский хоккеист Антон Силаев отобран в первом раунде драфта НХЛ-2024
28 июня 2024 13:43  [593] ФК "Пари НН" отправился на предсезонный сбор в Сербию
27 июня 2024 07:24  [445] Василий Атанасов и Богдан Конюшков сразятся со звёздами НХЛ в Матче года
Спорт

Евгений Люлин показал мастер-класс по завязыванию пожарных узлов на турслете в Пильнинском районе Нижегородской области

07 июля 2024 10:24  [48] Спорт

5-7 июля на слиянии рек Пьяны и Суры в районе деревни Шахово Пильнинского округа состоялись соревнования по спортивному туризму в рамках Спартакиады законодательных органов власти Нижегородской области физкультурно-спортивного клуба «Парламент».

Открыли туристический слет председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и депутат регионального парламента Вячеслав Аксиньин.

Как сообщает пресс-служба ЗС НО, соревнования прошли по спортивному ориентированию, летнему биатлону, волейболу, гребле на байдарках. Также проводились конкурсы на лучшую организацию быта в полевых условиях, творческие номера, выбирали лучшего повара и исполнителя бардовской песни. Кроме того, была организована историко-краеведческая викторина, посвященная знаменитым людям, событиям и юбилейным датам Нижегородской области.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин показал мастер-класс по завязыванию пожарных узлов – этому он научился еще во время службы в армии. А при стрельбе из пневматической винтовки спикер регионального парламента выбил 5 раз из 5.

«Неоднократно слышал восторженные отзывы от участников туристического слета. Многие приезжают сюда каждый год, с семьями, берут с собой детей. Команды знают друг друга, общаются, дружат, ждут этого события. Здесь удивительная атмосфера! - отметил Евгений Люлин. – К сожалению, молодые люди сегодня уделяют недостаточно внимания туризму, думая, что жить в палатке неудобно и некомфортно, что это что-то из другой эпохи. На самом деле это очень здорово. Это возможность быть ближе к природе. В свое время мы практически каждый выходной летом выезжали куда-то с палатками большими компаниями, играли в футбол и волейбол. Нужно проводить больше таких мероприятий в разных районах Нижегородской области. Важно, чтобы они становились более массовыми. Молодежь нужно возвращать в спорт и туризм, это очень важно и нужно, в первую очередь, для самой молодежи. Обязательно будем работать в этом направлении».

Состязания были организованы совместно со слетом молодежных общественных объединений юго-восточных и южных округов Нижегородской области «Южный полюс». В них приняли участие молодые представители регионального парламента, Земских собраний, городских Дум, Советов депутатов городских и муниципальных округов Нижегородской области. Участниками туристического слета стали 13 команд – Законодательного Собрания Нижегородской области, Арзамасского, Борского, Спасского, Семеновского, Сеченовского, Пильнинского, Краснооктябрьского, Лысковского округов. В составе каждой команды 10-15 человек.

«Идея организовать туристический слет возникла у нас с коллегой – депутатом Законодательного Собрания Валерием Антиповым. В школе я занимался спортивным ориентированием, ездил на турслеты, молодежные мероприятия. Валерий Александрович также занимался спортом. У нас на юге Нижегородской области прекрасные места, слияние Пьяны и Суры – так называемая Пильнинская стрелка – привлекает туристов, очень много людей приезжает сюда в выходные дни. Вместе с администрацией района мы организовали здесь не просто туристический слет, а настоящий молодежный фестиваль», - рассказал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Вячеслав Аксиньин.

«Я принимаю участие в туристическом слете каждый год, и мне это очень нравится. Самое главное, что сюда приезжают представители многих районов. Мы здесь не просто соревнуемся, кто быстрее, выше, смелее, но и знакомимся, общаемся с людьми. Когда не просто говоришь с коллегами по телефону, а общаешься глаза в глаза, информация воспринимается совершенно по-другому. К тому же здесь замечательные места, свежий воздух, сливаются две реки. Я с удовольствием приезжаю и поддерживаю эти соревнования, - поделился впечатлениями депутат Совета депутатов городского округа город Бор Алексей Голубин.

По итогам соревнований 1 место завоевала команда Семеновского округа, на 2 месте - Законодательное Собрание Нижегородской области, третье место – представители Борского городского округа.

СПРАВКА

Первая Спартакиада законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области состоялась 2004 году. В 2009 году был образован физкультурно-спортивный клуб «Парламент», главной целью которого стали: популяризация здорового образа жизни, вовлечение депутатов Законодательного Собрания, депутатов представительных органов муниципалитетов, а также работников законодательных и представительных органов власти региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Количество видов спорта и число участников соревнований увеличивается год от года.

В 2024 году проходит уже XVII Спартакиада среди работников законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области под эгидой ФСК «Парламент». В программу соревнований входят 17 видов спорта, среди которых: лыжные гонки, зимняя рыбалка, настольный теннис, дартс, боулинг, мини-гольф, шахматы, плавание, шашки, стрельба из пистолета Макарова, стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол, домино, легкоатлетическая эстафета 4х100, городошный спорт, туристический слет и волейбол.

(0+)

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph