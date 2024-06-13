Евгений Люлин показал мастер-класс по завязыванию пожарных узлов на турслете в Пильнинском районе Нижегородской области Спорт

5-7 июля на слиянии рек Пьяны и Суры в районе деревни Шахово Пильнинского округа состоялись соревнования по спортивному туризму в рамках Спартакиады законодательных органов власти Нижегородской области физкультурно-спортивного клуба «Парламент».

Открыли туристический слет председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и депутат регионального парламента Вячеслав Аксиньин.

Как сообщает пресс-служба ЗС НО, соревнования прошли по спортивному ориентированию, летнему биатлону, волейболу, гребле на байдарках. Также проводились конкурсы на лучшую организацию быта в полевых условиях, творческие номера, выбирали лучшего повара и исполнителя бардовской песни. Кроме того, была организована историко-краеведческая викторина, посвященная знаменитым людям, событиям и юбилейным датам Нижегородской области.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин показал мастер-класс по завязыванию пожарных узлов – этому он научился еще во время службы в армии. А при стрельбе из пневматической винтовки спикер регионального парламента выбил 5 раз из 5.

«Неоднократно слышал восторженные отзывы от участников туристического слета. Многие приезжают сюда каждый год, с семьями, берут с собой детей. Команды знают друг друга, общаются, дружат, ждут этого события. Здесь удивительная атмосфера! - отметил Евгений Люлин. – К сожалению, молодые люди сегодня уделяют недостаточно внимания туризму, думая, что жить в палатке неудобно и некомфортно, что это что-то из другой эпохи. На самом деле это очень здорово. Это возможность быть ближе к природе. В свое время мы практически каждый выходной летом выезжали куда-то с палатками большими компаниями, играли в футбол и волейбол. Нужно проводить больше таких мероприятий в разных районах Нижегородской области. Важно, чтобы они становились более массовыми. Молодежь нужно возвращать в спорт и туризм, это очень важно и нужно, в первую очередь, для самой молодежи. Обязательно будем работать в этом направлении».

Состязания были организованы совместно со слетом молодежных общественных объединений юго-восточных и южных округов Нижегородской области «Южный полюс». В них приняли участие молодые представители регионального парламента, Земских собраний, городских Дум, Советов депутатов городских и муниципальных округов Нижегородской области. Участниками туристического слета стали 13 команд – Законодательного Собрания Нижегородской области, Арзамасского, Борского, Спасского, Семеновского, Сеченовского, Пильнинского, Краснооктябрьского, Лысковского округов. В составе каждой команды 10-15 человек.

«Идея организовать туристический слет возникла у нас с коллегой – депутатом Законодательного Собрания Валерием Антиповым. В школе я занимался спортивным ориентированием, ездил на турслеты, молодежные мероприятия. Валерий Александрович также занимался спортом. У нас на юге Нижегородской области прекрасные места, слияние Пьяны и Суры – так называемая Пильнинская стрелка – привлекает туристов, очень много людей приезжает сюда в выходные дни. Вместе с администрацией района мы организовали здесь не просто туристический слет, а настоящий молодежный фестиваль», - рассказал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Вячеслав Аксиньин.

«Я принимаю участие в туристическом слете каждый год, и мне это очень нравится. Самое главное, что сюда приезжают представители многих районов. Мы здесь не просто соревнуемся, кто быстрее, выше, смелее, но и знакомимся, общаемся с людьми. Когда не просто говоришь с коллегами по телефону, а общаешься глаза в глаза, информация воспринимается совершенно по-другому. К тому же здесь замечательные места, свежий воздух, сливаются две реки. Я с удовольствием приезжаю и поддерживаю эти соревнования, - поделился впечатлениями депутат Совета депутатов городского округа город Бор Алексей Голубин.

По итогам соревнований 1 место завоевала команда Семеновского округа, на 2 месте - Законодательное Собрание Нижегородской области, третье место – представители Борского городского округа.

СПРАВКА

Первая Спартакиада законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области состоялась 2004 году. В 2009 году был образован физкультурно-спортивный клуб «Парламент», главной целью которого стали: популяризация здорового образа жизни, вовлечение депутатов Законодательного Собрания, депутатов представительных органов муниципалитетов, а также работников законодательных и представительных органов власти региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Количество видов спорта и число участников соревнований увеличивается год от года.

В 2024 году проходит уже XVII Спартакиада среди работников законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области под эгидой ФСК «Парламент». В программу соревнований входят 17 видов спорта, среди которых: лыжные гонки, зимняя рыбалка, настольный теннис, дартс, боулинг, мини-гольф, шахматы, плавание, шашки, стрельба из пистолета Макарова, стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол, домино, легкоатлетическая эстафета 4х100, городошный спорт, туристический слет и волейбол.

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