Семьям в Богородском округе Нижегородской области вручены ключи от новых домов Общество

Фото из телеграм-канала Егора Полякова

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков вручил ключи от новых домов шести семьям в Богородском округе.

"На территории Богородского округа активно осуществляется строительство жилья по договору найма в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий"для сотрудников местных предприятий. Сами предприятия выступают соинвесторами такого строительства", - сообщил замгубернатора в своем телеграм-канале.

По словам Егора Полякова, в 2022 году в рамках программы построено 14 домов для сотрудников АО "Буревестник", ООО Агрофирма "Заря", ООО Агрофирма "Искра".

В 2023 году построено 3 дома для сотрудников АО "Буревестник".

Общая стоимость затрат за счет федерального, регионального, местного бюджетов и затрат АО "Буревестник" составила 21 021,9 тыс.рублей. АО "Буревестник" вложено собственных средств в размере 3 994,3 тыс.рублей.

Как заявил Егор Поляков, всего в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 году построен 31 индивидуальный жилой дом, в 2024 году строится еще 22, общий объем инвестиций более 308 млн. руб., из средств федерального бюджета привлечено более 184 млн рублей.