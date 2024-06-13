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Общество

Семьям в Богородском округе Нижегородской области вручены ключи от новых домов

07 июля 2024 13:28  [68] Общество
Фото из телеграм-канала Егора Полякова

Фото из телеграм-канала Егора Полякова

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков вручил ключи от новых домов шести семьям в Богородском округе.

"На территории Богородского округа активно осуществляется строительство жилья по договору найма в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий"для сотрудников местных предприятий. Сами предприятия выступают соинвесторами такого строительства", - сообщил замгубернатора в своем телеграм-канале.

По словам Егора Полякова, в 2022 году в рамках программы построено 14 домов для сотрудников АО "Буревестник", ООО Агрофирма "Заря", ООО Агрофирма "Искра".

В 2023 году построено 3 дома для сотрудников АО "Буревестник". 

Общая стоимость затрат за счет федерального, регионального, местного бюджетов и затрат АО "Буревестник" составила 21 021,9 тыс.рублей. АО "Буревестник" вложено собственных средств в размере 3 994,3 тыс.рублей.

Как заявил Егор Поляков,  всего в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 году построен 31 индивидуальный жилой дом, в 2024 году строится еще 22, общий объем инвестиций более 308 млн. руб., из средств федерального бюджета привлечено более 184 млн рублей.

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Теги:
Жилье Строительство
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