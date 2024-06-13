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Нарушение условий административного надзора выявлено в Городце Нижегородской области

07 июля 2024 15:42  [117]

Полиция выявила нарушение условий административного надзора в Городце Нижегородской области. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Надзор» в ходе ночного патрулирования у одного из домов по улице Республиканской в Городце полицейскими был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте 53-летний местный житель.

По результатам проверки установлено, что в отношении мужчины решением суда был установлен административный надзор до 2031 года, и установлены административные ограничения. Однако в момент проверок исполнения горожанином решения суда сотрудники полиции неоднократно выявляли факты нарушения им установленных ограничений.

Мужчина, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за нарушение установленных для него ограничений, регулярно игнорировал их: находился в ночное время вне места постоянного проживания, злоупотреблял спиртными напитками, совершал административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

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Теги:
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