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Общество

Памятник погибшим участникам СВО открыли в Нижегородской области

07 июля 2024 16:27  [90] Общество
Фото: Балахнинское благочиние Нижегородской епархии

Фото: Балахнинское благочиние Нижегородской епархии

В Балахне прошел митинг в честь открытия памятника погибшим участникам специальной военной операции.

По информации Балахнинского благочиния Нижегородской епархии, памятник установлен на аллее боевой Славы Троицкого некрополя и представляет собой ангела, склонившегося над крестом, и две книги: в одной высечены имена всех погибших, в другой – имена пропавших без вести и тех, кто не предан земле.

Помощник благочинного Балахнинского округа Нижегородской епархии по общим вопросам иерей Михаил Голик освятил памятник и обратился с речью к собравшимся. Право открыть памятник предоставили директору автономной некоммерческой организации "Ветераны боевых действий города Балахна" Алексею Петрову и создателю памятника балахнинскому кузнецу Богатову Юрию.

Память павших воинов почтили минутой молчания.

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Теги:
Памятники СВО
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