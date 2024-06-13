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Движение на ряде нижегородских дорог ограничат из-работ на трамвайных путях

07 июля 2024 17:29  [442] Общество

В Нижнем Новгороде в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей ограничат движение на ряде участков дорог.

В департаменте отметили, что с 00:01 8 июля до 23:59 14 июля движение транспорта приостановят по Тяблинскому переулку на пересечении с трамвайными путями.


С 00.01 8 июля до 23.59 21 июля движение будет прекращено по улице Коломенской на пересечении с трамвайными путями, а с 00.01 8 июля до 23.59 21 июля – на улице Космической на пересечении с трамвайными путями.

В связи с этим планируетсявнести изменения в маршруты общественного транспорта.


Автобусы А-20 будут ходить по улицам Мончегорской, Орбели в оба направления.
Автобусы А-68, Т-67 – по улицам Янки Купалы, Коломенской улице в оба направления.
Автобусы Т-75 – по улице Минеева в оба направления.
Автобусы Т-87 – по улицам Мончегорской, Орбели и Минеева в оба направления.

На указанных маршрутах планируется ввести остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы Транспорт
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