Движение на ряде нижегородских дорог ограничат из-работ на трамвайных путях Общество

В Нижнем Новгороде в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей ограничат движение на ряде участков дорог.

В департаменте отметили, что с 00:01 8 июля до 23:59 14 июля движение транспорта приостановят по Тяблинскому переулку на пересечении с трамвайными путями.



С 00.01 8 июля до 23.59 21 июля движение будет прекращено по улице Коломенской на пересечении с трамвайными путями, а с 00.01 8 июля до 23.59 21 июля – на улице Космической на пересечении с трамвайными путями.

В связи с этим планируетсявнести изменения в маршруты общественного транспорта.



Автобусы А-20 будут ходить по улицам Мончегорской, Орбели в оба направления.

Автобусы А-68, Т-67 – по улицам Янки Купалы, Коломенской улице в оба направления.

Автобусы Т-75 – по улице Минеева в оба направления.

Автобусы Т-87 – по улицам Мончегорской, Орбели и Минеева в оба направления.

На указанных маршрутах планируется ввести остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.