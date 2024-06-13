Георгий Мамсуров поделился со нижегородскими школьниками особенностями работы военного корреспондента Общество

Фото: Российское общество Знание

В Нижегородской области продолжается цикл просветительских лекций в рамках трека Знание.Герои.

Российское общество «Знание» организовало для школьников, отдыхающих с детском санаторно-оздоровительном образовательном центре «Лазурный» в р.п. Досчатое Нижегородской области встречу с военным корреспондентом Георгием Мамсуровым.

Корреспондент СоловьевLive, ведущий программы «Башня Мамсурова» Георгий Мамсуров, в прошлом спецкор ТК «Звезда» и ВГТРК, военкор батальонов «Алания» и «Осетия» поделился со школьниками своим взглядом на специальную военную операцию, рассказал о жизни военного корреспондента.

«Мы поговорили с ребятами о том, кто такие военкоры и чем они отличается от гражданских журналистов. Главная задача военкора — не просто снимать сюжеты с передовой и рассказывать о событиях, но и постоянно держать в голове мысль о том, как своей работой не навредить бойцам. По факту, мы приезжаем и находимся, живём рядом с солдатами. Единственное наше отличие — у нас в руках не оружие, а микрофон. Военная корреспонденция является самой опасной формой журналистики. По сути, военный корреспондент — это глаза людей, которые смотрят на происходящую ситуацию. Цена ошибки военкора — жизнь», — поделился Георгий Мамсуров.

По информации Российского общества «Знание», спикер рассказал о том, как проходит подготовка к съемкам, как устроен быт солдат и журналистов на передовой.

После беседы, где ребята активно задавали Георгию Мамсурову вопросы, каждый мог померить и сфотографироваться в амуниции военного корреспондента, которую привез лектор. Диалог получился живым, и школьники получили честные ответы на свои вопросы.

В рамках трека Знание.Герои по всей стране проводятся тематические форумы, посвященные истории и героям РФ. Слушатели узнают о памятных для нашего государства датах, Героях Великой Отечественной войны, Героях Специальной военной операции и Героях Российской Федерации, о роли своего региона в истории России, а также вместе с экспертами обсуждают, почему важно сохранять наследие прошлого и бороться с фальсификацией истории.

Помимо встреч с героями и лекториев, в рамках этого проекта профессиональные художники создают графические новеллы, в которых рассказывается о доблести, бесстрашии и героизме наших соотечественников. В основу каждой из них легли реальные истории о бойцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации за мужество в сражениях в ходе специальной военной операции.

СПРАВКА

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.