Фестиваль "Содружество Кремлей России" в Нижнем Новгороде
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
Нижегородский оперный театр переедет на набережную Волги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2024 17:42  [65] Георгий Мамсуров поделился со нижегородскими школьниками особенностями работы военного корреспондента
07 июля 2024 17:29  [123] Движение на ряде нижегородских дорог ограничат из-работ на трамвайных путях
07 июля 2024 16:27  [140] Памятник погибшим участникам СВО открыли в Нижегородской области
07 июля 2024 13:28  [180] Семьям в Богородском округе Нижегородской области вручены ключи от новых домов
07 июля 2024 12:54  [194] Команда нижегородской школы № 81 стала третьей на Всероссийской игре "Победа"
07 июля 2024 11:43  [241] Необычный памятник появился возле здания ГИБДД в Дзержинске Нижегородской области
07 июля 2024 09:41  [233] Дома 129 и 131 по ул. Горького в Нижнем Новгороде планируется восстановить
07 июля 2024 09:01  [246] Евгений Люлин: "Нижегородская область вносит значительный вклад в дело возрождения речного пассажирского сообщения на Волге и Оке"
07 июля 2024 08:17  [237] Глеб Никитин: "Берега наших великих рек издревле славились людьми, знающими и любящими флотское дело"
06 июля 2024 21:18  [410] Администрация объяснила снос домов на ул. Горького в Нижнем Новгороде
Общество

Георгий Мамсуров поделился со нижегородскими школьниками особенностями работы военного корреспондента

07 июля 2024 17:42  [65] Общество
Фото: Российское общество Знание

Фото: Российское общество Знание

В Нижегородской области продолжается цикл просветительских лекций в рамках трека Знание.Герои.

Российское общество «Знание» организовало для школьников, отдыхающих с детском санаторно-оздоровительном образовательном центре «Лазурный» в р.п. Досчатое Нижегородской области встречу с военным корреспондентом Георгием Мамсуровым.

Корреспондент СоловьевLive, ведущий программы «Башня Мамсурова» Георгий Мамсуров, в прошлом спецкор ТК «Звезда» и ВГТРК, военкор батальонов «Алания» и «Осетия» поделился со школьниками своим взглядом на специальную военную операцию, рассказал о жизни военного корреспондента.

«Мы поговорили с ребятами о том, кто такие военкоры и чем они отличается от гражданских журналистов. Главная задача военкора — не просто снимать сюжеты с передовой и рассказывать о событиях, но и постоянно держать в голове мысль о том, как своей работой не навредить бойцам. По факту, мы приезжаем и находимся, живём рядом с солдатами. Единственное наше отличие — у нас в руках не оружие, а микрофон. Военная корреспонденция является самой опасной формой журналистики. По сути, военный корреспондент — это глаза людей, которые смотрят на происходящую ситуацию. Цена ошибки военкора — жизнь», — поделился Георгий Мамсуров.

По информации Российского общества «Знание», спикер рассказал о том, как проходит подготовка к съемкам, как устроен быт солдат и журналистов на передовой.

После беседы, где ребята активно задавали Георгию Мамсурову вопросы, каждый мог померить и сфотографироваться в амуниции военного корреспондента, которую привез лектор. Диалог получился живым, и школьники получили честные ответы на свои вопросы.

В рамках трека Знание.Герои по всей стране проводятся тематические форумы, посвященные истории и героям РФ. Слушатели узнают о памятных для нашего государства датах, Героях Великой Отечественной войны, Героях Специальной военной операции и Героях Российской Федерации, о роли своего региона в истории России, а также вместе с экспертами обсуждают, почему важно сохранять наследие прошлого и бороться с фальсификацией истории.

Помимо встреч с героями и лекториев, в рамках этого проекта профессиональные художники создают графические новеллы, в которых рассказывается о доблести, бесстрашии и героизме наших соотечественников. В основу каждой из них легли реальные истории о бойцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации за мужество в сражениях в ходе специальной военной операции.

СПРАВКА

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия СМИ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph