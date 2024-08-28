Предприниматели из 7 муниципалитетов представили свою продукцию на ярмарке в Заволжье

Фото:
Более 20 нижегородских предпринимателей и самозанятых стали участниками универсальной выставки-ярмарки регионального Минпрома "Покупайте нижегородское" в Заволжье.
Предприниматели из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Чкаловска, Балахнинского, Городецкого, Ковернинского муниципальных округов представили на ярмарке свою продукцию.
В том числе, сыры, кондитерские изделия, мед, сувениры, а также столярные изделия и металлоизделия и игрушки. Кроме того, посетители ярмарки смогли принять участие в музыкально-развлекательной программе, познавательных викторинах и мастер-классах.
В оформлении ярмарки "Покупайте нижегородское" в Заволжье впервые в Нижегородской области использовали фирменный стиль "Всероссийские ярмарки", который разработан Минпромторгом России летом этого года.
Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия приглашаются к участию в международной китайской ярмарке.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+