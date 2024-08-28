Парковку запретят на улице Ванеева вдоль ДОБ
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Музей купечества планируется создать в Нижнем Новгороде
500 млн рублей направят на благоустройство Парка Победы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
05 сентября 2024 17:30  [236] ООО "ЛМЗ "Старт" увеличил выработку на 18% благодаря нацпроекту  
05 сентября 2024 14:27  [240] ВТБ проанализировал эффективность вложений в инфраструктурные проекты
05 сентября 2024 13:40  [288] Предпринимателей приглашают на конференцию "Мой бизнес 360" на Бору
05 сентября 2024 12:15  [286] "Т Плюс" модернизировала оборудование для подготовки воды на Сормовской ТЭЦ
05 сентября 2024 08:03  [329] ВТБ приобрёл Первую грузовую компанию и готовится к покупке "Почта Банка"
04 сентября 2024 14:23  [402] ВТБ: прирост сбережений вдвое обгонит розничные кредиты в России
04 сентября 2024 13:58  [404] Авито Работа и Минпрофзан Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве
04 сентября 2024 12:32  [358] ВТБ: каждый четвертый житель ПФО хочет иметь собственный бизнес
04 сентября 2024 11:49  [366] Предприниматели из 7 муниципалитетов представили свою продукцию на ярмарке в Заволжье
04 сентября 2024 10:53  [417] Путешествия на Дальний Восток станут удобнее
Бизнес

Предприниматели из 7 муниципалитетов представили свою продукцию на ярмарке в Заволжье

04 сентября 2024 11:49  [366] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 20 нижегородских предпринимателей и самозанятых стали участниками универсальной выставки-ярмарки регионального Минпрома "Покупайте нижегородское" в Заволжье.  

Предприниматели из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Чкаловска, Балахнинского, Городецкого, Ковернинского муниципальных округов представили на ярмарке свою продукцию.

В том числе, сыры, кондитерские изделия, мед, сувениры, а также столярные изделия и металлоизделия и игрушки. Кроме того, посетители ярмарки смогли принять участие в музыкально-развлекательной программе, познавательных викторинах и мастер-классах.

В оформлении ярмарки "Покупайте нижегородское" в Заволжье впервые в Нижегородской области использовали фирменный стиль "Всероссийские ярмарки", который разработан Минпромторгом России летом этого года.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия приглашаются к участию в международной китайской ярмарке.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МСП Нацпроект ярмарки
Поделиться:
Новости по теме
02 сентября 2024 13:07  [531] Нижегородские предприятия приглашаются к участию в международной китайской ярмарке
26 августа 2024 07:53  [698] Нижегородская область вошла в топ-30 регионов по вовлечённости жителей в бизнес
11 августа 2024 12:32  [588] Нижегородская область входит в топ-5 регионов с самыми молодыми самозанятыми
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph