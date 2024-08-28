Движение транспорта приостановят на участке улице Пожарского в выходные сентября Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в выходные дни сентября по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено в следующие дни:

с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября;

с 20:00 13 сентября до 8:00 16 сентября;

с 20:00 20 сентября до 8:00 23 сентября;

с 20:00 27 сентября до 8:00 30 сентября.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.