ВТБ: каждый четвертый житель ПФО хочет иметь собственный бизнес Бизнес

Каждый четвертый житель Приволжского федерального округа (ПФО) хотел бы открыть собственное дело, из них 40% предпочли бы заняться бизнесом вместе со своей семьей. Самым популярным направлением для этого традиционно считаются торговля и сфера услуг. Об этом говорят результаты исследования, проведенного ВТБ в преддверии ВЭФ-2024.

По итогам исследования*, 25% жителей ПФО хотели бы открыть свой бизнес, 12% опрошенных уже имеют свой бизнес, из них 3% хотят открыть еще один.

Выше доля желающих открыть свое дело в Южном федеральном округе – 32%, Центральном – 29% и на Кавказе – 28%.

Более 40% респондентов хотят вести бизнес вместе с членами семьи, 23% - вместе с друзьями, 21% – с партнерами и коллегами, а 19% опрошенных жителей ПФО готовы вести бизнес самостоятельно.

Более трети опрошенных (37%) озвучили размер необходимого стартового капитала от 300 тысяч до 1 млн рублей. 15% респондентов считают, что для открытия своего дела им хватило бы менее 300 тысяч рублей. От 1 млн рублей и выше требуется 31% опрошенных.

В качестве предпочитаемых сфер для бизнеса наибольшую долю в 19% заняли торговля и обслуживание, затем следуют дизайн и творчество, а также производство, промышленность, транспорт и логистика – 8%. Третье место с долей в 7% у строительства и общепита.

"Вклад среднего и малого бизнеса в экономику страны огромен. Это не только товары и услуги, не только налоговые поступления, но также и новые рабочие места. Поэтому стремление россиян создавать собственный бизнес и привлекать в него родных и близких должно получать максимальную поддержку со стороны государства и системообразующих структур", – отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.

40% опрошенных жителей ПФО планируют накопить стартовый капитал, еще 53% хотят комбинировать накопленные собственные средства с кредитными. Открыть дело полностью на кредитные средства готовы 27% опрошенных, еще 8% уже располагают необходимой для этого суммой.

В ответ на вопрос о том, что помогло бы открыть бизнес прямо сейчас, почти половина респондентов назвала стартовый капитал. Четкий бизнес-план и готовая стратегия простимулировали бы 49% опрошенных, еще столько же назвали поддержку государства и низкие налоги, 42% нуждаются в перспективной идее, 36% – в грамотном бизнес-партнере и помощниках.

Основные страхи будущих бизнесменов – риск не окупить затраты и прогореть (70%), вероятность бюрократии и коррупции (34%) или "грязной" конкуренции и рейдерства (31%).

* Исследование проводилось в августе 2024 года в городах с населением свыше 100 тысяч человек. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте 18-65 лет, количество участников – 1500 человек.