Ученики школы №23 побывали на экскурсии в дзержинском музее СВО Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Ученики школы №23 побывали на экскурсии в дзержинском музее СВО. Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

Пополнять фонд музея помогают депутаты Гордумы Евгений Минервин и Сергей Чендырин, участник СВО. Оба депутата являются постоянными организаторами гуманитарных сборов для фронта. Старшеклассникам рассказали о спецоперации, быте бойцов, продемонстрировали образцы снаряжения и вооружения наших войск, трофеи.

"Экспозиция очень большая, много интересных экспонатов, - сказал депутат Думы Дзержинска Сергей Чендырин. - Детям обязательно нужно рассказывать об этом, они должны знать нашу великую историю. Потому что именно на ее примерах растут истинные граждане своей страны". Вместе с ребятами со своего округа он также познакомился с экспозицией.

Школьники научились плести масксети, написали письма бойцам на фронт. Одна из участниц экскурсии призналась, что, когда писала неизвестному бойцу, думала о своем отце – он сейчас на фронте.

"Нам показали блиндаж, портреты бойцов, рассказали, как они питаются, как живут на фронте. Мы должны знать, что происходит в нашей стране, быть патриотами и гордиться соотечественниками, которые защищают Родину", - сказала она.