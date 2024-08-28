Авито Работа и Минпрофзан Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес

Фото: предоставлено пресс-службой Авито Работы

Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 4 сентября на Восточном экономическом форуме-2024 заключили соглашение о сотрудничестве в развитии возможностей для людей в поисках работы и компаний-работодателей.

Цель соглашения – помощь безработным и соискателям в поиске подходящих вакансий, а также содействие работодателям в подборе нужных специалистов. Особое внимание будет уделено реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Приморского края.

Как подчеркнул министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий, такое сотрудничество позволит содействовать развитию экономики Приморья.

"Экономика без квалифицированных кадров невозможна. Благодаря нашему партнерству мы будем подбирать кадры, в которых нуждается Приморский край, и приглашать работать в наш регион, в том числе из других субъектов России. Правительство Приморья при поддержке федеральных ведомств будет давать таким специалистам максимальные возможности для того, чтобы они могли здесь себя реализовать", – сказал глава ведомства.

"Рынок труда сейчас очень напряженный, конкуренция за сотрудников продолжает расти практически во всех отраслях. В этой ситуации совместные проекты с Министерством могут существенно увеличить скорость реализации программ занятости, улучшить качество подбора и привлечь талантливых людей на Дальний Восток. Как платформа, внутри которой большие объемы данных, прежде всего мы можем снабжать Правительство Приморского края аналитикой и предоставить доступ к нашим базам резюме и вакансий. Кроме того, вместе мы планируем реализацию мероприятий, направленных на повышение активности соискателей и на работу с компаниями по подбору и обучению сотрудников", – прокомментировал Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

Стороны договорились помогать приморским соискателям найти подходящие вакансии и содействовать работодателям региона в подборе нужных специалистов. В ходе реализация соглашения особое внимание будет уделяться мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда Приморского края и популяризации промышленных профессий на территории региона.