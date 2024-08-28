Чистка металлоконструкций началась на пешеходном мосту через Похвалинский съезд Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На мосту через Похвалинский съезд подрядчик начал пескоструйную очистку металлических конструкций, а на мосту через Зеленский съезд рабочие проводят гидроизоляционные работы. Как сообщает пресс-служба администрации города, глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев проверил ход ремонтных работ на указанных объектах.

На мосту через Похвалинский съезд отремонтируют ограждение длинной 120 метров, а также обновят пешеходное покрытие площадью 160 кв. метров. Вместо старых деревянных настилов будет уложено новое полотно из резиновой крошки. В настоящее время демонтировано старое основание сооружения. После очистки металлических конструкций моста, рабочие начнут окраску. По контракту гарантия на выполняемые работы составляет три года. Завершить ремонт моста через Похвалинский съезд подрядчик планирует в конце сентября.

Специалисты администрации Нижегородского района также ведут ежедневный мониторинг ремонтных работ на пешеходном мосту через Зеленский съезд. В настоящее время здесь идет гидроизоляция пешеходной части моста для предотвращения ее разрушения и защиты от дождевых и талых вод.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи ремонтом пешеходного моста через Похвалинский съезд с 4 по 6 сентября с 10:00 до 17:00 движение по съезду будет сужено до двух полос.

Ранее сообщалось, что мост над Похвалинским съездом в Нижнем Новгороде отремонтируют за 12 млн рублей.