Евгений Люлин: "Вопросы транспортного обслуживания нижегородцев – на особом контроле у депутатов" Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Выездное заседание комитета Заксобрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству прошло в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба регионального Заксобрания, депутаты обсудили реконструкцию трамвайных путей на городском кольце.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что вопросы транспортного обслуживания нижегородцев – на особом контроле у депутатов.

По словам председателя комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Солдатенкова, в настоящее время важным вопросом является открытие автомобильного движения на перекрестке улиц Белинского и Ошарской. Парламентарий также отметил, что здесь будет разрешен правый поворот с Ошарской, который позволит решить многие проблемы.

Замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин отметил, что завершить работы на участке пересечения улиц Белинского и Ошарской и открыть автомобильное движение планируется к концу сентября. После чего ремонтные работы начнутся на участке от улицы Ашхабадской по направлению к площади Лядова – до ремонтируемого участка на улице Пушкина.

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович заявил, что подрядчик выполняет работы на совесть. Проводится полный демонтаж действующей трамвайной сети, рельсового полотна, контактной электросети, реконструкция тяговых подстанций.

Заместитель председателя комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Рустам Досаев добавил, что работы по реконструкции городского кольца будут продолжены до конца 2025 года в результате чего горожане получат "новые качественные пути трамвайные пути с большим гарантийным сроком работы".

Ранее сообщалось, что "исторический трамвай" появился в Нижнем Новгороде.