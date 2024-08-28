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Спорт

Более 126 тысяч "Карт болельщика" выдано в Нижегородской области к началу сентября

04 сентября 2024 15:55  [357] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы и гости региона за предыдущий месяц оформили около 3 тысяч "Карт болельщика", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Число выданных карт на территории региона превысило 126 тысяч.

С 4 июля 2022 года карта обязательна при покупки билетов и абонементов на матчи Российской премьер-лиги. Основная задача сервиса — сделать проход на трибуны максимально быстрым, а пребывание на матчах — безопасным для всех любителей футбола

Наш регион с момента начала проекта находится в числе лидеров по оформлению Fan ID.

Оформить "Карту болельщика" можно через Единую биометрическую систему и портал "Госуслуги", а также в МФЦ. 

Ближайший домашний матч ФК "Пари НН" проведёт с командой "Локомотив" 22 сентября. В день игры на стадионе будут работать окна временных отделений для выдачи "Карт".

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отменить карту болельщика. Более того, соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму этой осенью.

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Теги:
карта болельщика Футбол
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