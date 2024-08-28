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Экономика

ВТБ выяснил, сколько россияне заработают по депозитам

04 сентября 2024 16:08  [385] Экономика

Средняя ставка привлечения по депозитам к концу года достигнет 17,5%, что обеспечит рекордный объем привлеченных средств населения в этом году. Всего за 2024 год россияне получат 4 трлн рублей в качестве процентного дохода по вкладам, 800 млрд из которых выплатит клиентам ВТБ. Об этом на ВЭФ-2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

"Мы не ожидаем снижения доходности по вкладам и накопительным счетам до конца года. Текущий уровень ставок позволяет получить дополнительный доход от ваших сбережений в размере 18-20%, а участие в программе долгосрочных сбережений с государственным софинансированием поможет существенно увеличить этот доход. Более того, на фоне увеличения конкуренции банков за вкладчиков в 4 квартале ставки по депозитным продуктам как с короткими, так и с длинными сроками привлечения могут подняться", – отметил Дмитрий Брейтенбихер.

ВТБ прогнозирует изменение сроков размещения средств во вклады во втором полугодии. По оценке банка, доля среднесрочных вкладов (на срок 6 месяцев до 1 года) будет вытеснять долю коротких депозитов (от 3 до 6 месяцев).

"Регулятор дал четкий сигнал, что текущая экономическая ситуация и уровень инфляции не позволяют снизить ключевою ставку как минимум до конца текущего года. В связи с этим банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 65% всех открываемых вкладов на рынке открываются на срок от 6 месяцев до 1 года. С начала года этот показатель увеличился уже на 13%. В ВТБ он еще выше – 70%. Доля краткосрочных вкладов в нашем портфеле составляет лишь 13%, что говорит о готовности вкладчиков размещать средства "вдолгую", - отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, также снижается активность клиентов, которые в первой половине года постоянно перемещали средства из одного банка в другой, размещая средства на короткие сроки и ловя максимальную выгоду.

"Сейчас рынок уже пришел к своему равновесному состоянию, и необходимость в таких резких движениях отпала", – добавил топ-менеджер ВТБ.

Он уточнил, что в 2023 году рынок также был ориентирован на срок привлечения от 6 месяцев до 1 года, но его доля составляла только 40%. В 2022 году резко возросла доля краткосрочных вкладов (от 3 до 6 месяцев) с 4% до 23%.

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Теги:
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