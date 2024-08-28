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Общество

Движение транспорта временно ограничат на местном проезде улицы Академика Сахарова 

04 сентября 2024 17:13  [441] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде до 16 сентября временно приостановят движение транспорта по улице Академика Сахарова в районе дома №113.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с  с ремонтом инженерных сетей.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что улицу Зайцева в Сормове закроют из-за ремонта теплосетей на две недели. Также сообщалось, что улица Сергея Есенина на Мещере перекрыта на месяц для ремонта теплотрассы.

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Теги:
движение Ремонтные работы Транспорт
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