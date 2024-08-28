Движение транспорта временно ограничат на местном проезде улицы Академика Сахарова 

Фото:
В Нижнем Новгороде до 16 сентября временно приостановят движение транспорта по улице Академика Сахарова в районе дома №113.
Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с с ремонтом инженерных сетей.
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что улицу Зайцева в Сормове закроют из-за ремонта теплосетей на две недели. Также сообщалось, что улица Сергея Есенина на Мещере перекрыта на месяц для ремонта теплотрассы.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+