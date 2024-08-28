Число турпоездок по России в июле достигло рекордного показателя в 10 млн Экономика

Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли рекордные 9,99 млн гостей. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

"Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 млн гостей. Такие данные опубликовал Росстат. Это максимальное значение показателя, зафиксированное за всю историю статистических наблюдений", - говорится в сообщении.

В общей сложности, за семь месяцев текущего года количество турпоездок по стране с ночевками в гостиницах достигло 48,7 млн. Это на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Топ-5 регионов-лидеров туристического рынка остался традиционным: Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. На эти регионы пришлось более 20 млн турпоездок. Наивысшие темпы роста количества турпоездок среди российских регионов по итогам семи месяцев показали Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Ингушетия, Чеченская Республика и Дагестан.

Ранее сообщалось, что Турция осталась самым популярным местом отдыха у россиян по итогам лета.