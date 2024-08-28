Сотрудники АО “Транснефть-Верхняя Волга” удостоились наград Общество

Фото: служба общественных коммуникаций АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Сотрудники АО “Транснефть-Верхняя Волга” получили ведомственные, региональные и корпоративные награды за достижения в производственной деятельности.

Церемония награждения была приурочена ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Начальник линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС “Балахониха” Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) Иван Кирячев удостоился звания Почетного работника топливно-энергетического комплекса РФ.

Тринадцать сотрудников аппарата управления предприятия, а также Горьковского, Рязанского, Марийского РНУ и Володарского районного нефтепродуктопроводного управления отмечены почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики России. Кроме того, отличившиеся сотрудники получили дипломы и благодарности от губернатора Нижегородской области, почетные грамоты Министерства ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области и благодарственные письма главы Нижегородского района областного центра.





В числе награжденных – специалисты, которые добились наилучших показателей в профессиональной деятельности, в том числе в выполнении долгосрочной программы развития по итогам 2023 года.



В прошлом году в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО “Транснефть-Верхняя Волга” было введено в эксплуатацию 94 объекта, в том числе реконструировано около 27 км линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, включая один подводный переход.

Оперативно проведена диагностика свыше 6,3 тысяч км нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в Московской, Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Ивановской областях, Тульской, Калужской, Орловской областях и Республике Марий Эл, что важно для надежной и безопасной работы объектов.