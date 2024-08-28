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Общество

Сразу 15 метрологических классов открылось в нижегородских школах

05 сентября 2024 07:23  [367] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

4 сентября сразу в 8-ми школах Нижегородской области открылось 15 метрологических классов.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, данный проект реализован региональным Минобром в партнёрстве с Нижегородским центром стандартизации, метрологии и испытаний. Работая в таких классах, дети смогут познакомиться с техническими специальностями, связанными с точными науками и измерениями.

Профориентационные классы созданы в Нижнем Новгороде - в школах № 185, 128, 105, 127 и гимназии №50, в школе № 26 в Дзержинске, в Анкудиновской средней школе и Дивеевской средней школе.

Торжественная церемония открытия метрологических классов прошла на базе Анкудиновской средней школы – обучаться здесь будут не только школьники, но и ученики групп дошкольного образования: это один из примеров бесшовной траектории образования, которая создаётся в регионе.

Замминистра образования и науки региона Ирина Кизилова отметила, что профессия метролога многогранна и увлекательна, и знакомство с ней будет интересно человеку в любом возрасте. В её основе лежит критическое мышление, логика, умение совершать измерения и проверять свои гипотезы на практике.

"Ранняя профориентация в этом направлении даст нам отличных специалистов уже через несколько лет", – подчеркнула она.

Все 15 школьных классов включены в федеральный профориентационный проект "Метрологический образовательный кластер Росстандарта". Учебная программа включает теоретические и практические занятия, благодаря которым дети смогут освоить базовые инженерные знания.

Для того, чтобы инженерное дело, включающее в себя физику, химию, математику, черчение и информатику, было интересно детям, будут применяться современные подходы в образовании.

Уроки будут проводить учителя школ, а также педагоги нижегородских университетов, техникумов, детских технопарков, сотрудники крупных промпредприятий, представители бизнес-сообщества.

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Теги:
Образование Росстандарт Школы
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