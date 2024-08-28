Объём средств на депозитах малого бизнеса в Сбербанке выросли в 1,7 раза Экономика

Объём средств, размещённых малыми предпринимателями на депозитах в Сбербанке, увеличился за год в 1,7 раза и достиг в июле показателя в 680 млрд рублей. Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме.

"Сбер" отмечает увеличение объёмов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 миллиардов рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го", - цитирует РИА Новости слова Попова.

По его словам, интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос. так, в июля текущего года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок РЕПО (покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи), чем в июле 2023-го, а объём размещённых за этот период средств удвоился.

Топ-менеджер пояснил, что обратное РЕПО является альтернативой классическим финансовым инструментам и позволяет бизнесу оперативно разместить от 1 млн рублей на срок до 90 дней. В том числе компаниям доступно РЕПО "овернайт", которое позволяет заключить сделку сроком на один рабочий день.

Напомним, Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.