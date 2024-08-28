ВТБ приобрёл Первую грузовую компанию и готовится к покупке "Почта Банка" Бизнес

Фото: пресс-служба ВТБ, архив

ВТБ стал владельцем Первой грузовой компании (ПГК). Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал глава ВТБ Андрей Костин, сообщает ТАСС.

ПГК является одним из лидеров рынка грузовых железнодорожных перевозок России.

Согласно информации, ВТБ купил актив исходя из оценки в более 200 млрд рублей с учётом долга компании перед банком. У банка в залоге находится, в частности, вагонный парк компании.

Кроме того, Костин озвучил информацию, что в настоящее время готовится сделка по покупке "Пота Банка": её планируют завершить в 2026 году, "но возможно и раньше". Сейчас ведётся оценка стоимости, поскольку сделка по консолидации будет денежной.

Уже в октябре планируется подать заявку в Федеральную антимонопольную службу по покупке акций "Почта банка", которые сейчас принадлежат "Почте России".

Глава ВТБ также рассказал, что в перспективе доходы "Почты" от использования банком точек обслуживания на территории "Почты России" вырастут, поскольку будет сохранён инфраструктурный платёж.