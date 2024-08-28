Минстрой: цены на жилье в России стабилизировались Экономика

Цена квадратного метра недвижимости в новостройках в 2024 году в России стабилизировалась. Об этом "Известиям" сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Цена [квадратного] метра сегодня стабилизировалась, она будет расти по инфляции. Это подтверждено расчетами Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКПа), поэтому будем смотреть. Но нет пока предпосылок для того, чтобы цена как-то галопирующе росла, как это было в 2021 году", - заявил Никита Стасишин.

Спикер пояснил, что показатель распроданных квадратных метров площадок, которые должны сдать в период с 2026 по 2027 годы, на данный момент составляет 40%, в то время как цифра для периода с 2024 по 2025 годы составляет до 75%. Благодаря этому на рынке недвижимости наблюдается баланс спроса и предложения.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим снижением цен на новостройки.