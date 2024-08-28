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Происшествия

Житель Дзержинска перевел мошенникам на "безопасный" счет более 1 млн рублей

05 сентября 2024 09:52  [310] Происшествия

Житель Дзержинска перевел мошенникам на "безопасный" счет более 1 млн рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, 53-летнему мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка и запугали его информацией, что некие злоумышленники получили доступ к его счетам. Для сохранности денег аферисты убедили нижегородца перевести их на "безопасные" счета.

Поддавшись панике, мужчина продал свою машину, оформил креди в банке и в течение четырех дней перевел на указанный неизвестными счет более 1 млн рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что педагог из Арзамаса потеряла на "инвестициях" более 2 млн рублей. Кроме того, жительница Автозавода после звонка начальника лишилась более 8 млн рублей.

Как ранее сообщал телеканал "360", чтобы выманить деньги, мошенники овладели в том числе методами социальной инженерии, приёмами гипноза и нейролингвистического программирования, что способствует отключить критическое мышление их собеседников.

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Теги:
Кредит Мошенничество
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