"ТНС энерго НН" выбрало нового подрядчика для контроля учета электроэнергии Общество

"ТНС энерго НН" информирует клиентов о том, что с сентября 2024 года в многоквартирных домах Нижнего Новгорода и Нижегородской области, находящихся в зоне ответственности компании, проверку состояния приборов учета электроэнергии и снятие контрольных показаний будет осуществлять новая подрядная организация — ООО "Спецсервис".

Представители компании будут иметь при себе доверенность на проведение работ от имени "ТНС энерго НН".

Согласно "Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", энергосбытовая компания обязана проверять достоверность переданных потребителем показаний приборов учета электроэнергии.

Проверку состояния счетчиков электроэнергии осуществляют контролёры не реже одного раза в год, если прибор учета находится в квартире. Если счетчик находится в подъезде, коридоре или тамбуре, то проверка состояния счетчиков проводится не реже одного раза в шесть месяцев. Контролёры имеют право снимать показания счетчиков, как в присутствии потребителя, так без него – если прибор учета находится вне жилых помещений.

Обращаем внимание жителей региона на необходимость предоставления доступа к приборам учета для проведения работ. Данные услуги предоставляются бесплатно.