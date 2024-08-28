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Общество

Нижегородские врачи напомнили о профилактике кожных заболеваний

05 сентября 2024 11:10  [299] Общество

Неделя 2-9 сентября 2024 года Минздравом РФ объявлена неделей по борьбе с заразными кожными заболеваниями. Одним из наиболее распространенных среди них является грибковое заболевание кожи – микоз.  

Микозом называют общее обозначение целого ряда грибковых поражений кожи, а также волос, ногтей патогенным грибком. В отдельных случаях микозы могут поражать внутренние органы человека.  

Вероятность заражения повышается, если иммунная система человека ослаблена. Например, у инфицированных ВИЧ, больных сахарным диабетом и варикозным расширением вен, у людей с острыми заболеваниями или в периоды обострения хронических инфекций. Грибок может передаваться от человека к человеку при контакте с предметами, которыми пользовался зараженный: через обувь, постельное белье, одежду, полотенце, расческу для волос, маникюрные и педикюрные принадлежности.  

Наиболее частыми симптомами такого заболевания являются красные пятна на коже, сыпь, пузырьковые образования, шелушение и кожный зуд. Может деформироваться и расслаиваться ногтевая пластина. При наличии данных симптомов нужно немедленно обратиться за консультацией к врачу.

Чтобы уберечься от микоза, следует вести здоровый образ жизни. Правильное питание, соблюдение правил безопасности при хранении продуктов питания регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе и стабильный режим дня – основные условия хорошего иммунитета. Также необходимо регулярно проходить медицинские обследования (профосмотр – ежегодно и диспансеризацию – раз в три года от 18 до 39 лет, далее – ежегодно), своевременно лечить воспалительные и другие заболевания, применять антибиотики только по назначению врача, соблюдая дозировку. При посещении бани, сауны, бассейна обязательно носить обувь. При первых симптомах заболевания сразу же обращаться к врачу-дерматологу или дерматовенерологу.

В период лечения грибковых инфекций необходимо придерживаться здорового питания, в том числе, избегать "быстрых" углеводов, сладостей, выпечки.

Ранее нижегородские врачи рассказали о факторах ЗОЖ для подростков.

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Теги:
Медицина и здоровье
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