Нижегородские предприниматели привлекли более 2 млрд рублей на закупку оборудования

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Нижегородские предприниматели привлекли более 2 млрд рублей заемных средств за восемь месяцев 2024 года при поддержке АНО "Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Мера поддержки реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
"Государственные поручительства помогают компаниям увеличивать свои кредитные лимиты в банках. На эти средства предприятия закупают оборудование, увеличивают оборотные средства и реализуют инвестпроекты. За восемь месяцев этого года благодаря региональной гарантийной организации (РГО) нижегородцы смогли привлечь в развитие бизнеса 2 млрд рублей", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Поручительство в РГО можно оформить при заключении кредитного договора, договора лизинга, при получении займа или банковской гарантии. Размер поручительства составляет от 100 тысяч до 35 млн рублей, сроки - до 7 лет.
Директор гарантийного фонда Илья Тихонов добавил, что специалисты РГО регулярно расширяют инструменты поддержки.
Так, в августе запущена упрощенная программа предоставления поручительств – скоринг, по которой предприятия за один день могут получить поручительство до 10 млн рублей на срок до трех лет.
Напомним, две компании направят на реализацию своих проектов в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске 20 млрд рублей.
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