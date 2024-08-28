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Экономика

Нижегородские предприниматели привлекли более 2 млрд рублей на закупку оборудования

05 сентября 2024 12:33  [254] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели привлекли более 2 млрд рублей заемных средств за восемь месяцев 2024 года при поддержке АНО "Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Мера поддержки реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

"Государственные поручительства помогают компаниям увеличивать свои кредитные лимиты в банках. На эти средства предприятия закупают оборудование, увеличивают оборотные средства и реализуют инвестпроекты. За восемь месяцев этого года благодаря региональной гарантийной организации (РГО) нижегородцы смогли привлечь в развитие бизнеса 2 млрд рублей", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Поручительство в РГО можно оформить при заключении кредитного договора, договора лизинга, при получении займа или банковской гарантии. Размер поручительства составляет от 100 тысяч до 35 млн рублей, сроки - до 7 лет.

Директор гарантийного фонда Илья Тихонов добавил, что специалисты РГО регулярно расширяют инструменты поддержки.

Так, в августе запущена упрощенная программа предоставления поручительств – скоринг, по которой предприятия за один день могут получить поручительство до 10 млн рублей на срок до трех лет.

Напомним, две компании направят на реализацию своих проектов в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске 20 млрд рублей.

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Теги:
бизнес Промышленность
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