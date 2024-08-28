"Т Плюс" модернизировала оборудование для подготовки воды на Сормовской ТЭЦ Бизнес

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" ввёл в эксплуатацию новую установку подготовки воды на Сормовской ТЭЦ. Энергетики внедрили передовую технологию противоточного фильтрования. Она повысит надёжность и эффективность химводоочистки и улучшит экологические показатели станции в целом.

Кнопку запуска нажали:

- заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максим Братыгин,

- первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин,

- заместитель генерального директора по технической политике и инжинирингу "Т Плюс" Александр Фролов,

- заместитель генерального директора по коммерции "Т Плюс" Александр Харитонов,

- директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Ирина Гнеушева,

- главный инженер Нижегородского филиала "Т Плюс" Андрей Ванин.

Установка используется для подпитки котлов и состоит из трёх технологических цепочек химического обессоливания суммарной производительностью 105 т/ч. В рамках модернизации энергетики установили в химическом цехе ТЭЦ девять новых ионообменных фильтров, три декарбонизатора и два насоса, а также автоматизировали все технологические процессы с использованием отечественного программного обеспечения.

"Переход на противоточное фильтрование взамен прямоточного позволит в 2,5 раза снизить удельные расходы серной кислоты и едкого натра на тонну вырабатываемой воды и в три раза – собственные нужды установки, существенно снизить количество сбросов в окружающую среду", – пояснил заместитель генерального директора по технической политике и инжинирингу "Т Плюс" Александр Фролов.

Монтаж противоточных ионообменных фильтров стал очередным этапом модернизации водоподготовительных установок Сормовской ТЭЦ. Ранее были модернизированы установки предварительной очистки воды и подпитки теплосети, что позволило очищать речную волжскую воду до норм качества питьевой.

"Станция последовательно модернизируется, повышает надёжность и эффективность, становится более экологичной. Это важно не только для нас, но и для наших клиентов", – отметил заместитель генерального директора по коммерции "Т Плюс" Александр Харитонов.

"Сормовская ТЭЦ вырабатывает тепло и горячую воду для трёх крупных районов Нижнего Новгорода. Своевременное выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, ремонту повышает надёжность снабжения жителей и социальных объектов тепловой и электрической энергией", – отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максим Братыгин.

Начиная с 2017 года на технологию противоточного фильтрования взамен прямоточного были поэтапно переведены водоподготовительные установки Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс".