Программа "Один округ – один тариф" в Нижегородской области
Пешеходный мост через Шуваловский канал построят в 2024 году
Пять нижегородских школ вошли в топ-300 лучших по России
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
05 сентября 2024 17:30  [239] ООО "ЛМЗ "Старт" увеличил выработку на 18% благодаря нацпроекту  
05 сентября 2024 14:27  [243] ВТБ проанализировал эффективность вложений в инфраструктурные проекты
05 сентября 2024 13:40  [290] Предпринимателей приглашают на конференцию "Мой бизнес 360" на Бору
05 сентября 2024 12:15  [287] "Т Плюс" модернизировала оборудование для подготовки воды на Сормовской ТЭЦ
05 сентября 2024 08:03  [330] ВТБ приобрёл Первую грузовую компанию и готовится к покупке "Почта Банка"
04 сентября 2024 14:23  [404] ВТБ: прирост сбережений вдвое обгонит розничные кредиты в России
04 сентября 2024 13:58  [406] Авито Работа и Минпрофзан Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве
04 сентября 2024 12:32  [359] ВТБ: каждый четвертый житель ПФО хочет иметь собственный бизнес
04 сентября 2024 11:49  [367] Предприниматели из 7 муниципалитетов представили свою продукцию на ярмарке в Заволжье
04 сентября 2024 10:53  [417] Путешествия на Дальний Восток станут удобнее
Бизнес

Предпринимателей приглашают на конференцию "Мой бизнес 360" на Бору

05 сентября 2024 13:40  [290] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Конференция "Мой бизнес 360" пройдет 24 сентября в городе Бор Нижегородской области. 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, организатором мероприятия в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" является центр "Мой бизнес" при поддержке нижегородского Минпрома. Ожидается, что в конференции примут участие до 150 предпринимателей области.

По данным регионального Минпрома, на встрече, которая организована по кустовому принципу для предпринимателей и самозанятых из г.о.г. Бор и из Нижнего Новгорода, представители местной администрации и предприятий расскажут о текущих потребностях, в том числе размещенных на портале госзакупок. Кроме того, руководители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса представят инструменты господдержки, с помощью которых участники смогут стать партнерами ведущих организаций.

Помимо этого, руководители ключевых региональных организаций поддержки предпринимательства и местного самоуправления дадут участникам встречи индивидуальные консультации. Также специалисты центра "Мой бизнес" проведут мастер-класс по созданию маркетинговой стратегии компании. Участники научатся проводить SWOT-анализ, составлять маркетинговый план, проводить мероприятия по контролю и корректировке стратеги. 

Принять участие в конференции могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

Ранее сообщалось, что предпринимателей из четырёх муниципалитетов приглашают на конференцию "Мой бизнес 360" в Воскресенске.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
конференции Мой бизнес МСП
Поделиться:
Новости по теме
22 августа 2024 07:59  [401] Нижегородцы в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили гумгруз для бойцов СВО
21 августа 2024 08:10  [833] Предпринимателей из четырёх муниципалитетов приглашают на конференцию "Мой бизнес 360" в Воскресенске
14 августа 2024 18:24  [661] Павловское ООО ПФ "Ока" на 42% ускорит производство благодаря нацпроекту
06 августа 2024 16:14  [757] Нижегородское "Рост НН" увеличило производство стапеля для самолетов на 40%
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph