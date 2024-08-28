Предпринимателей приглашают на конференцию "Мой бизнес 360" на Бору Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Конференция "Мой бизнес 360" пройдет 24 сентября в городе Бор Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, организатором мероприятия в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" является центр "Мой бизнес" при поддержке нижегородского Минпрома. Ожидается, что в конференции примут участие до 150 предпринимателей области.

По данным регионального Минпрома, на встрече, которая организована по кустовому принципу для предпринимателей и самозанятых из г.о.г. Бор и из Нижнего Новгорода, представители местной администрации и предприятий расскажут о текущих потребностях, в том числе размещенных на портале госзакупок. Кроме того, руководители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса представят инструменты господдержки, с помощью которых участники смогут стать партнерами ведущих организаций.

Помимо этого, руководители ключевых региональных организаций поддержки предпринимательства и местного самоуправления дадут участникам встречи индивидуальные консультации. Также специалисты центра "Мой бизнес" проведут мастер-класс по созданию маркетинговой стратегии компании. Участники научатся проводить SWOT-анализ, составлять маркетинговый план, проводить мероприятия по контролю и корректировке стратеги.

Принять участие в конференции могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

Ранее сообщалось, что предпринимателей из четырёх муниципалитетов приглашают на конференцию "Мой бизнес 360" в Воскресенске.