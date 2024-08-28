ЛУКОЙЛ поддерживает спорт Спорт

Поддержка спорта и здорового образа жизни – важнейшее направление социальной политики ПАО "ЛУКОЙЛ".

Компания выступает партнером соревнований, помогает в организации поездок спортсменов на выступления, оказывает содействие в приобретении формы и инвентаря, в благоустройстве спортивных площадок.

Но, также укрепление здоровья, достижение высоких спортивных результатов и подготовка ребят к новым соревнованиям невозможны без проведения учебно-тренировочных занятий и сборов команд.

Летом 2024 года компания "ЛУКОЙЛ" поддержала спортивно-оздоровительный отдых воспитанников Великовражской дружины во имя Святого благоверного князя Дмитрия Донского. Находясь на каникулах, ребята провели это время с пользой, смогли и потренироваться, и отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом.

"Благодаря компании "ЛУКОЙЛ" у дружины появилось оборудование для игры лазертаг. Теперь наша "Зарница" вышла на новый современный уровень. Спасибо ЛУКОЙЛу за поддержку социально значимой инициативы по воспитанию подрастающего поколения", – сказал руководитель Великовражской дружины Сергей Кочетов.