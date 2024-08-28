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Бизнес

ВТБ проанализировал эффективность вложений в инфраструктурные проекты

05 сентября 2024 14:27  [241] Бизнес

По оценкам ВТБ, каждый рубль инвестиций в инфраструктурный проект, если он тщательно проработан и грамотно структурирован, дает экономике 3-5 рублей в виде прямых и косвенных эффектов на горизонте 15-20 лет.

Группа ВТБ готова инвестировать в развитие инфраструктуры и оказывать всю необходимую поддержку и помощь государству в реализации масштабных, социально-значимых проектов, заявил в ходе ВЭФ-2024 член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук.

"Аналитики ВТБ Инфраструктурный Холдинг просчитали несколько сценариев развития инфраструктуры страны на ближайшее десятилетие. По их расчетам, во все проекты перспективных направлений в оптимистичном сценарии потребуется порядка 25 трлн руб. Следствием его реализации в 2030-х годах могут стать экономический эффект, эквивалентный до 1,5% ВВП ежегодно, создание 373,6 тыс. рабочих мест и улучшение качества жизни для почти 75 млн человек. Новые транспортные коридоры, научные кампусы мирового уровня, ЦОДы, беспилотный и экологичный транспорт, туризм – сферы, открытые для инфраструктурного прорыва. Для реализации оптимистичного сценария будет не хватать около 55% средств, или 13,6 трлн руб. Нехватку вложений могут заместить внебюджетные источники", - сказал Виталий Сергейчук.

По его словам, группа ВТБ всегда активно привлекала иностранные инвестиции в инфраструктурные проекты: "В рамках проектного финансирования инфраструктурных проектов мы использовали разные форматы взаимодействия с иностранными партнерами. С одними мы совместно запускали проекты, в том числе используя их опыт и компетенции. Другие иностранные партнеры привлекались в уже запущенные проекты в виде портфельных инвестиций. Также нами привлекались международные инвестиционные фонды уже на стадии эксплуатации объектов".

"В настоящее время группа ВТБ готова финансировать проекты полностью самостоятельно или совместно с российскими партнерами. А при более благоприятных внешних обстоятельствах возобновить взаимодействие с иностранным бизнесом. Более того, запуская новые проекты сегодня, мы продолжаем структурировать их так, чтобы в будущем иметь возможность привлекать иностранных инвесторов. Привлечение внешнего финансирования в развитие российской инфраструктуры остается для нас одной из важных стратегических целей", - заявил Виталий Сергейчук.

В ближайшие годы перед российской инфраструктурой будут стоять глобальные вызовы. Инвестиции в инфраструктуру могут стать ключевым драйвером роста и не только повысят инвестиционную активность и макроэкономические показатели, но и окажут мультипликативные эффекты на развитие экономики. Ведь инфраструктура служит базой для всех отраслей и социального развития, включая создание новых рабочих мест, улучшение качества жизни людей, повышение мобильности населения, внедрение современных технологий и сервисов, рост экологических стандартов и уровня безопасности, а также развитие сопутствующего бизнеса на прилегающих к объектам инфраструктуры территориях.

Сегодня одним из главных факторов развития экономики становится скорость: необходимо в максимально сжатые сроки создать новую инфраструктуру. ГЧП является оптимальным механизмом решения этих задач: за счет привлечения частных инвестиций он позволяет ускорить старт проектов, не создавая излишнюю нагрузку на бюджет. ГЧП снижает госрасходы на управление и контроль, повышает операционную эффективность проекта.

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Теги:
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