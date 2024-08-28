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Экономика

Экономика России вышла на четвертое место в мире

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Экономика России заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил телеканал "360".

По его словам, первое место заняла китайская экономика, второе место - у США. Глава российского государства отметил, что объём экономики Китая значительно больше, и разрыв между этими странами постоянно увеличивается.

"С этим связано и использование, скажем, юаня в международных расчётах", - добавил Путин.

Третьей экономикой мира стала Индия, четвёртой - Россия. Согласно июльским данным Всемирного банка, за год российская экономика выросла на 7,3% и сейчас является крупнейшей экономикой Европы.

Замыкает пятёрку крупнейших экономика мира по паритету покупательской способности Япония. Далее следуют Германия, Бразилия, Индонезия, Франция и Британия.

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Теги:
Владимир Путин экономика
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