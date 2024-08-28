Нижегородское правительство и ВТБ договорились о выдаче "Карт жителя" в МФЦ региона Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и ВТБ договорились о выдаче "Карт жителя" в МФЦ региона. Соглашение о совместном развитии проекта "Карта жителя Нижегородской области" подписали заместитель губернатора Егор Поляков и заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 года.

Стороны планируют улучшить сервис и доступность карты для пользователей в регионе.

"Карта жителя" – один из важнейших цифровых проектов Нижегородской области, который призван значительно упростить для жителей доступ к финансовым, транспортным и социальным услугам. Важно обеспечить поэтапный перевод мер социальной поддержки наших граждан на этот сервис. Планируем расширить возможности по выдаче "Карты жителя" – в ближайшее время ее можно будет оформить не только в отделении банка, но и в МФЦ региона, а также на одноименном портале", - рассказал Егор Поляков.

Возможности карты позволяют дополнить ее различными полезными социальными и коммерческими сервисами, такими как пропуск на работу или учебу и другими.

"Универсальная карта – удобный инструмент для повседневных дел. Мы сохранили в ней все преимущества – программу лояльности с кешбэком рублями, оплату ЖКУ без комиссии и получение социальных выплат. При этом карта жителя защищена так же, как обычная банковская карта. Уже в следующем году ее можно будет получить во всех точках продаж "Почта Банка", которые находятся во многих почтовых отделениях, в том числе небольших населенных пунктах", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Карта жителя" создана на базе дебетовой карты ВТБ национальной платежной системы "Мир" с функцией бесконтактной оплаты через технологию NFC. С ее помощью можно оплачивать покупки, переводить средства, получать социальные выплаты и пользоваться цифровыми банковскими сервисами. Оформить карту можно в любом отделении банка.

Напомним, что Восточный экономический форум – ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие ежегодно проходит с участием президента России Владимира Путина.