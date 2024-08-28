Более 93 млн тонн зерна собрали в России Экономика

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Аграрии РФ собрали уже более 93 млн тонн зерна. Как сообщает РИА Новости об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о ситуации в агропромышленном комплексе страны.

"К сбору нового урожая уже приступили все зернопроизводящие регионы. Собрано более 93 млн тонн зерновых, включая 70,5 млн тонн пшеницы. Очевидно, что на итоговых объемах скажутся неблагоприятные погодные условия, которые почти весь сезон сопровождают работы в отдельных субъектах Юга, Центральной России и Поволжья. Тем не менее Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерновых на уровне 132 млн тонн", - сказал Дмитрий Патрушев.

Кроме того, продолжается уборка масличных, овощей, картофеля, фруктов и ягод. Набирает темп озимый сев. На данный момент площадь посева составляет 3,3 млн гектаров.

Вице-премьер также напомнил, что необходимо продолжить переход на семена отечественного производства. В структуре посевов озимой пшеницы под урожай текущего года доля российских семян превысила 90%.

По итогам совещания вице-премьер поручил Минпромторгу России и ФАС РФ обеспечить контроль за ценовой ситуацией на продовольственном рынке. Кроме того, Минпромторгу и ФАС поручено проверить товаропроводящие цепочки по тем продуктам и при выявлении фактов необоснованного удорожания принять меры. Минсельхоз России получил распоряжение проработать меры таможенно-тарифного регулирования по отдельным категориям товаров для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен.

Ранее сообщалось, что производство масличных культур в РФ к 2030 году должно вырасти на 46%