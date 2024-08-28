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Подрядчик приступил к окраске металлоконструкций "Катера Герой"

05 сентября 2024 17:35  [233] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонтные работы по восстановлению памятника "Катер Герой", который расположен на Нижне-Волжской набережной продолжаются в Нижегородском районе. 

Как сообщает районная администрация, на объекте завершили огрунтовку каркаса катера, которая служит для защиты поверхности от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков. В настоящее время подрядчик приступил  к работам по окраске металлических конструкций.

Кроме того, на объекте продолжаются работы по облицовке парапета гранитными плитами. Данные работы выполнены на 60% . Восстановление парапета памятника идет путем применения системы вентилируемых фасадов. Это даст возможность сохранить памятник в надлежащем состоянии на более длительный срок.

Ранее сообщалось, что по данным портала госзакупок, на ремонт катера было выделено 8,6 млн рублей. Ремонтные работы, которые проводит ООО "Камнеград- Нижний Новгород", должны завершиться к середине сентября.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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