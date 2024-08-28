Подрядчик приступил к окраске металлоконструкций "Катера Герой"

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Кроме того, на объекте продолжаются работы по облицовке парапета гранитными плитами. Данные работы выполнены на 60% . Восстановление парапета памятника идет путем применения системы вентилируемых фасадов. Это даст возможность сохранить памятник в надлежащем состоянии на более длительный срок.
Ранее сообщалось, что по данным портала госзакупок, на ремонт катера было выделено 8,6 млн рублей. Ремонтные работы, которые проводит ООО "Камнеград- Нижний Новгород", должны завершиться к середине сентября.
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