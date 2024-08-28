Пять нижегородских школ вошли в топ-300 лучших по России
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Пешеходный мост через Шуваловский канал построят в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 сентября 2024 09:44  [224] Гадалка развела жителя Арзамаса на более чем 700 тысяч рублей
06 сентября 2024 07:32  [406] Массовое ДТП на Молитовском мосту перекрыло движение в сторону центра города
05 сентября 2024 19:05  [516] Бизнесмен из Нижнего Новгорода отправится под суд за крупную взятку чиновнику
05 сентября 2024 11:21  [389] Мигрантов, работавших на стройке в Московском районе, выдворят из страны
05 сентября 2024 09:52  [395] Житель Дзержинска перевел мошенникам на "безопасный" счет более 1 млн рублей
04 сентября 2024 09:40  [618] Педагог из Арзамаса потеряла на "инвестициях" более 2 млн рублей
04 сентября 2024 07:58  [580] Дом сгорел в Малой Ельне в ночь на 4 сентября
03 сентября 2024 08:50  [609] Нижегородец отправился в колонию за причастность к сбыту почти 30 кг наркотиков
02 сентября 2024 15:18  [1629] Военком Советского и Нижегородского районов обвиняется в получении взятки
02 сентября 2024 14:36  [541] Два автомобиля врезались в одного лося в Вознесенском районе, есть пострадавшие
Происшествия

Массовое ДТП на Молитовском мосту перекрыло движение в сторону центра города

06 сентября 2024 07:32  [406] Происшествия

Фото: Яндекс. Карты

В Нижнем Новгороде утром 6 сентября произошла массовая авария на Молитовском мосту, которая практически парализовала движение транспорта в направлении нагорной части. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы происшествия.

Согласно информации, ДТП с участием трёх автомобилей случилось со стороны Комсомольской площади в левом и среднем рядах, машины полностью перекрыли трамвайные пути.

На участке образовалась значительная пробка. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда, а пассажирам общественного транспорта - готовиться к возможному опозданию на работу.

ДОПОЛНЕНО: По данным на 8:15, последствия данной автоаварии устранены, движение свободно.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph