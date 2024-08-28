Массовое ДТП на Молитовском мосту перекрыло движение в сторону центра города

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В Нижнем Новгороде утром 6 сентября произошла массовая авария на Молитовском мосту, которая практически парализовала движение транспорта в направлении нагорной части. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы происшествия.
Согласно информации, ДТП с участием трёх автомобилей случилось со стороны Комсомольской площади в левом и среднем рядах, машины полностью перекрыли трамвайные пути.
На участке образовалась значительная пробка. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда, а пассажирам общественного транспорта - готовиться к возможному опозданию на работу.ДОПОЛНЕНО: По данным на 8:15, последствия данной автоаварии устранены, движение свободно.
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