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Бизнес

Вакцинация от гриппа набирает обороты в Нижегородской области

06 сентября 2024 07:58  [257] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала кампания по вакцинации против гриппа и ОРВИ. В конце августа в регион поступил первый транш трёх видов вакцин общим объёмом более 500 тысяч доз. К настоящему моменту успели привиться уже более 53 тысяч жителей региона, в том числе около тысячи детей.

Региональный Минздрав запланировал привить от гриппа около 60% населения региона: порядка 1,8 млн взрослых и более 370 тысяч детей. Именно такой показатель необходим для обеспечения коллективного иммунитета в осенне-зимний период, на который приходится пик простудных, инфекционных и вирусных заболеваний.

Поскольку самыми распространенными сезонными недугами являются грипп и ОРВИ, для снижения рисков заражения доктора рекомендуют своевременно вакцинироваться - в первые месяцы осени, иммунитет сохраняется в течение года.

"Самое оптимальное время для вакцинации от гриппа – период с сентября по начало ноября, поскольку уже с декабря вирус гриппа начинает активно циркулировать, а в январе идет подъем заболеваемости. Для выработки организмом хорошего иммунного ответа вирусу необходимо хотя бы две-три недели", – пояснила главврач Нижегородского областного центра здоровья Наталья Савицкая.

Особенно важна иммунизация для людей, входящих в группу риска по здоровью: малышей с 6 месяцев и их родственников, беременных женщин (прививка разрешена на 2-3 триместрах), школьников, студентов и людей старше 60 лет, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Прививаться необходимо и тем, кто по работе взаимодействует с большим количеством людей – учителям, работникам медучреждений, коммунальной сферы, транспорта.

В эпидемический сезон важно сохранить здоровье трудоспособного населения, поэтому для профилактики заболеваемости на предприятиях и в организациях также необходимо проводить иммунизацию сотрудников против гриппа и параллельно следить за здоровьем коллектива: каждое утро измерять им температуру, не допускать к работе работников с выраженными симптомами ОРВИ.

В Минздраве напомнили, что у вакцины есть несколько противопоказаний, среди которых аллергия на куриный белок и компоненты вакцины, обострение хронического заболевания, детский возраст до 6 месяцев и первый триместр беременности.

"Вакцинация на 100 процентов не уберегает от болезни, но может в значительной мере способствовать более лёгкому течению заболевания", – добавили в ведомстве

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Теги:
Вакцинация Грипп ОРВИ
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