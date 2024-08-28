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Политика

Более 90 избирательных участков начали работу в Нижегородской области

06 сентября 2024 09:05  [359] Политика

Фото: Алексей Чугунов

6 сентября в 8:00 в Нижегородской области приступили к работе 92 избирательных участка.

Как уточнили в региональном Избиркоме, в единый день голосования 8 сентября 2024 года выборы проводятся в 14 муниципальных образованиях.

Так, очередные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований проходят в г.о.г. Воротынский и г.о. Сокольский.

Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований организованы в Нижнем Новгороде (Гордума, округ №30); на Бору (совет депутатов г.о.г.,округ №8); в Сарове (Гордума, округа № 14 и 24); в Балахне (Совет депутатов, округа № 7 и14); Богородске (Совет депутатов, округ №4); Вознесенске (Совет депутатов, округ №1); Красных Баках (Совет депутатов, округ №14); Ковернино (Совет депутатов, округ № 8); Лукоянове (Совет депутатов, округа № 5 и 14); Спасском (Совет депутатов, округ №11); Сергаче (Совет депутатов, округ №9).

Проголосовать на избирательных участках можно в течение трёх дней - 6, 7, 8 сентября с 8:00 до 20:00.

В голосовании смогут принять участие более 75 тысяч избирателей соответствующих муниципальных образований. ДЭГ на этих выборах недоступен, голосование проходит традиционным способом в помещении избирательных участков.

Также традиционно организовано голосование на дому для тех, кто по объективным причинам не может прийти на участок. Для этого следует обратиться в участковую избирательную комиссию в любой из дней голосования до 14:00 8 сентября 2024 года - самостоятельно по телефону или через родственников или соседей.

В организации голосования в Нижегородской области задействованы 16 территориальных избирательных комиссий – это 186 членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса и 92 участковые избирательные комиссии, 776 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Как сообщает телеканал "360", трёхдневные выборы проходят в 49 из 83 регионов страны. В 21 регионе выберут губернаторов, в 13 — депутатов местных парламентов, еще в нескольких — депутатов в Госдуму на места, оказавшиеся вакантными. Дистанционное электронное голосование организовано в 25 регионах.

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Теги:
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