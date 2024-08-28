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Общество

Ольга Сулима: "В Нижегородской области работают первоклассные финансисты: верные профессии, компетентные, добросовестные"

08 сентября 2024 08:55  [66] Общество

8 сентября в России отмечается День финансиста, установленный указом президента РФ 19 августа 2011 года.

Дата праздника была выбрана не случайно: 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года манифестом императора Александра I было учреждено министерство финансов Российской империи.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима поздравила коллег с профессиональным праздником.

"Во все времена работа финансиста была крайне важной и ответственной. Мы не просто управляем финансовыми ресурсами государства. Наша задача – сделать так, чтобы деньги работали максимально эффективно, обеспечивали устойчивый рост экономики и благополучие граждан. Для этого необходим правильный выбор направлений финансовой политики, достижение разумных компромиссов между различными пожеланиями жителей", - отметила глава нижегородского Минфина.

"На финансистах лежит большая ответственность, ведь от грамотности и оперативности принятых решений во многом зависит социально-экономическое развитие региона, а значит, и то, как будут жить люди. В Нижегородской области сегодня работают первоклассные финансисты: верные своей профессии, компетентные, добросовестные. Используя многолетний опыт предыдущих поколений и применяя новые современные технологии, они обеспечивают сбалансированность регионального и местных бюджетов", - добавила она

"Благодаря эффективному управлению финансовыми ресурсами за последние годы нам удалось многое сделать для повышения качества жизни в регионе. Это новые и отремонтированные школы, детские сады, больницы, благоустроенные территории, новые транспортные развязки и многое другое.

В этот праздник желаю всем финансистам новых достижений. Пусть сбудутся все намеченные планы, а рядом всегда будут понимающие коллеги, родные и близкие!» - обратилась Ольга Сулима к представителям отрасли", - сказала в заключение Ольга Сулима.

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Теги:
Ольга Сулима Праздники Финансы
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