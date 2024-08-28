Образовательная программа "Управление человеческим капиталом в муниципалитетах" стартовала в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) стартовал первый модуль комплексной образовательной программы "Управление человеческим капиталом в муниципалитетах". Она направлена на развитие HR-компетенций в органах местного самоуправления региона с целью внедрить в их деятельность клиентоцентричный подход, что позволит снизить текучесть персонала и привлечь новых высококвалифицированных специалистов. Задачу укрепить кадровый потенциал муниципального уровня власти поставил президент РФ Владимир Путин.

В запуске учебной программы приняли участие министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, ректор КУПНО Роман Марков, директор ресурсного центра развития госслужбы ВНИИ труда Минтруда России Светлана Петрова, директор Северо-Центрального региона и руководитель отдела по работе с государственными организациями HeadHunter Ирина Котусенко, а также руководители и заместители руководителей муниципальных образований Нижегородской области.

"Программа "Управление человеческим капиталом в муниципалитетах", которая продлится до середины 2025 года, состоит из трёх модулей. Первый ориентирован на обучение глав МСУ и их заместителей, второй и третий посвящены обучению сотрудников кадровых служб. Мы пригласили экспертов Министерства труда РФ, министерства кадров региона, КУПНО, которые на конкретных примерах разберут практики применения трудового законодательства, закона о муниципальной службе и другие нормативные документы. Наша кадровая стратегия стоит на трёх китах: это привлечение специалистов, их адаптация и удержание в органах местного самоуправления", - рассказала Екатерина Лебедева.

Как отметила директор ресурсного центра развития госслужбы ВНИИ труда Минтруда России Светлана Петрова, Нижегородская область является одним из лидеров кадровой работы как на региональном, так и на муниципальном уровне.

В рамках открытия первого модуля ректор КУПНО и глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров подписали план по развитию кадрового потенциала этой территории.

"Рады, что на примере нашего муниципального округа в рамках подписанного соглашения будет организована работа по повышению компетенций служащих и развитию творческого потенциала молодых людей, которые сейчас приходят на работу в муниципальные органы власти", - отметил Александр Мудров.

До середины 2025 года запланировано обучение муниципальных служащих инструментам управления персоналом, инструментам оценки, бережливым технологиям, а также обучение по программе круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт". Аналогичная работа уже проводится КУПНО и с Воскресенским муниципальным округом Нижегородской области.

"На протяжении четырех лет Корпуниверситет занимается внедрением HR-повестки в правительстве Нижегородской области. Мы накопили огромное количество продуктов, знаний и программ в этой сфере. И нам важно поделиться этими практиками с муниципалитетами. Потому что кадры решают всё", - резюмировал Роман Марков.

Ранее сообщалось, что программу направления "Госстарт. Диалог – Политика" презентовали в КУПНО.