Пять нижегородских школ вошли в топ-300 лучших по России
Музей купечества планируется создать в Нижнем Новгороде
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
06 сентября 2024 17:00  [43] Явка избирателей в Нижегородской области на 15.00 составила 9,18%
06 сентября 2024 16:38  [80] Оргкомитет национального центра "Россия" создан по указу Владимира Путина
06 сентября 2024 16:31  [93] Студенты РАНХиГС впервые проголосовали на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
06 сентября 2024 14:04  [150] Общественный контроль за выборами в Нижегородской области осуществляют пять подразделений
06 сентября 2024 13:18  [202] Довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода стартовали еще на четырех участках
06 сентября 2024 11:34  [186] Образовательная программа "Управление человеческим капиталом в муниципалитетах" стартовала в Нижнем Новгороде
06 сентября 2024 11:10  [291] Нижегородцы голосуют за кандидатов в депутаты Гордумы по округу №30
06 сентября 2024 09:05  [361] Более 90 избирательных участков начали работу в Нижегородской области
05 сентября 2024 16:13  [384] Евгений Семенов: "Идея сделать Нижегородский Кремль центром культуры и искусств, несомненно, привлекательна"
05 сентября 2024 16:02  [330] Сергей Судьин: "Возникает вопрос о том, что будет размещено на территории Кремля"
Политика

Образовательная программа "Управление человеческим капиталом в муниципалитетах" стартовала в Нижнем Новгороде

06 сентября 2024 11:34  [186] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) стартовал первый модуль комплексной образовательной программы "Управление человеческим капиталом в муниципалитетах". Она направлена на развитие HR-компетенций в органах местного самоуправления региона с целью внедрить в их деятельность клиентоцентричный подход, что позволит снизить текучесть персонала и привлечь новых высококвалифицированных специалистов. Задачу укрепить кадровый потенциал муниципального уровня власти поставил президент РФ Владимир Путин.

В запуске учебной программы приняли участие министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, ректор КУПНО Роман Марков, директор ресурсного центра развития госслужбы ВНИИ труда Минтруда России Светлана Петрова, директор Северо-Центрального региона и руководитель отдела по работе с государственными организациями HeadHunter Ирина Котусенко, а также руководители и заместители руководителей муниципальных образований Нижегородской области.

"Программа "Управление человеческим капиталом в муниципалитетах", которая продлится до середины 2025 года, состоит из трёх модулей. Первый ориентирован на обучение глав МСУ и их заместителей, второй и третий посвящены обучению сотрудников кадровых служб. Мы пригласили экспертов Министерства труда РФ, министерства кадров региона, КУПНО, которые на конкретных примерах разберут практики применения трудового законодательства, закона о муниципальной службе и другие нормативные документы. Наша кадровая стратегия стоит на трёх китах: это привлечение специалистов, их адаптация и удержание в органах местного самоуправления", - рассказала Екатерина Лебедева. 

Как отметила директор ресурсного центра развития госслужбы ВНИИ труда Минтруда России Светлана Петрова, Нижегородская область является одним из лидеров кадровой работы как на региональном, так и на муниципальном уровне.  

В рамках открытия первого модуля ректор КУПНО и глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров подписали план по развитию кадрового потенциала этой территории. 

"Рады, что на примере нашего муниципального округа в рамках подписанного соглашения будет организована работа по повышению компетенций служащих и развитию творческого потенциала молодых людей, которые сейчас приходят на работу в муниципальные органы власти", - отметил Александр Мудров.

До середины 2025 года запланировано обучение муниципальных служащих инструментам управления персоналом, инструментам оценки, бережливым технологиям, а также обучение по программе круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт". Аналогичная работа уже проводится КУПНО и с Воскресенским муниципальным округом Нижегородской области.

"На протяжении четырех лет Корпуниверситет занимается внедрением HR-повестки в правительстве Нижегородской области. Мы накопили огромное количество продуктов, знаний и программ в этой сфере. И нам важно поделиться этими практиками с муниципалитетами. Потому что кадры решают всё", - резюмировал Роман Марков. 

Ранее сообщалось, что программу направления "Госстарт. Диалог – Политика" презентовали в КУПНО.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
госслужба КУПНО МСУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph