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Культура и отдых

Более 20 резидентов приняли участие в арт-резиденциях Нижегородской области в 2024 году

06 сентября 2024 12:44  [150] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Порядка 40 мероприятий с участием 21 резидента прошли в рамках программы арт-резиденций Нижегородской области в 2024 году. Как сообщает АНО "Центр 800", посетителями профессиональной программы стали более 550 человек.

Региональная программа арт-резиденций реализуется с 2023 года при поддержке правительства Нижегородской области и АНО "Центр 800". Проект направлен на развитие креативных индустрий и современного искусства.

Главным отличием второго сезона стало появление новых творческих направлений, таких как народно-художественные промыслы, православная и театральная резиденции. Художники, кураторы, драматурги и другие деятели искусств проводят в регионе исследования и работают над социокультурными проектами, связанными с нижегородским наследием и историей.

В этом году участниками программ стали "Галерея 9Б", студия "Тихая", галерея Futuro, ЦСИ "Терминал А", арт-резиденция "Выкса" и Центр театрального мастерства. Кроме того, первым опытом поддержки современного христианского искусства в формате резиденции не только в Нижегородской области, но и в России, стала православная арт-резиденция.

Православная арт-резиденция этого сезона уже завершена. Её финальным проектом стала масштабная работа "Архангел" стрит-арт художника и монументалиста Саши Цыпкова (Москва), которая появилась на стене многоквартирного дома на улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде.

Результатом работы резидента "Галереи 9Б" художницы Маши Обуховой (Москва) стала серия металлических авторских гребней и головной убор, составляющие единый инструмент, графика и панно на кружеве. 

Многие участники других резиденций также вдохновлялись промыслами. Например, арт-резидент галереи Futuro Артем Ляпин (Иркутск) исследовал техники плетения балахнинского кружева. В результате этих исследований появилась серия работ, куда вошли кружево в технике многопарного плетения, два кружевных объекта, созданных из металла, три цианотипии в авторской технике.

Тема резиденции ЦТМ — "Театр одиночества".  Результат работы резидентов станет новый спектакль-инсталляция, который можно будет увидеть в октябре.

Второй сезон проекта продлится до ноября. Планируется приезд еще четырех арт-резидентов, а также серия мероприятий по подведению итогов программы в 2024 году.

Подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте креативных индустрий Нижегородской области.

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Теги:
Искусство
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