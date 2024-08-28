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Спорт

Итоги турнира по хоккею в честь 150-летия "РУМО"

06 сентября 2024 12:22  [171] Спорт

С 30 августа по 1 сентября на живописной спортивной базе "Море спорта" прошел хоккейный турнир, посвященный 150-летию завода "РУМО". Это грандиозное событие отразило спортивный дух предприятия, и вызвало неподдельный интерес многих болельщиков, приехавших в Городецкий район поддержать свои фаворитов. 

Соревнования проходили в формате турнира четырёх команд в два этапа: в первые два дня участники играли по круговой системе "каждый с каждым", а затем первого сентября состоялся матч за 3-е место и финал.  В турнире приняли участие четыре хоккейных клуба: "Монолит" (Нижний Новгород), "Спартак" (Тумботино), "Двигатель революции" (Нижний Новгород), "РУМО" (Нижний Новгород).

На церемонии открытия мероприятия с приветственным словом к командам обратился Станислав Анисимов, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО "РУМО" – "В этом году завод "РУМО" отмечает свое 150-летие со дня основания. За свою долгую историю наше предприятие стало важной частью экономической и культурной жизни Нижегородской области. Мы надеемся, что такие соревнования станут традиционными и укрепят спортивную культуру нашего региона". 
 
В результате напряженных баталий на ледовой арене победу одержал ХК "Монолит", обыгравший в финальном матче "Двигатель революции". Бронзовые медали хоккейного турнира увезли в Тумботино игроки "Спартака", которые в матче за третье место обыграли ХК "РУМО".

Победителям и призерам соревнований вручили памятные подарки и денежные призы. Однако главным подарком для всех участников стали яркие три дня общения настоящих любителей хоккея. 

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Теги:
РУМО
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