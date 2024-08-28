Электронный документооборот стал доступен для самозанятых Экономика

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила пилотный проект, благодаря которому самозанятые смогут участвовать в электронном документообороте (ЭДО). Как сообщили ТАСС в ведомстве, проект продлится до марта 2025 года.

"Федеральная налоговая служба проводит пилотный проект "Электронный документооборот с самозанятыми гражданами". К участию в пилотном проекте приглашаются самозанятые, которые сотрудничают с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и составляют соответствующие акты на бумаге", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в рамках пилотного проекта самозанятые смогут с помощью мобильного приложения оператора ЭДО или смартфона с функцией NFC составлять, подписывать и направлять своим заказчикам акты выполненных работ или оказанных услуг в электронном виде.

В пилотном проекте участвуют операторы ЭДО, которые реализовали у себя документооборот для самозанятых граждан. При этом отмечается, что участие добровольное. После завершения проекта, специалисты службы оценят перспективы расширения электронного документооборота для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и вовлечения самозанятых в ЭДО.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложил контролировать серые зарплаты и перевод работников в самозанятые.