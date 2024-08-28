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Общество

Боксы для сдачи ненужной одежды установили в Нижнем Новгороде

06 сентября 2024 13:44  [183] Общество

Фото: Ecoplatform

В Нижнем Новгороде установлены первые 35 боксов проекта "Не просто вещь". В эти контейнеры можно сдать ненужный текстиль - одежду, а также пришедшие в негодность постельное бельё и ткани. Всё это потом будет отправляться на повторное использование или в переработку.

Основными партнёрами по установке боксов стали компании Wildberries и SYNERGETIC. Первая партия боксов установлена в ПВЗ маркетплейса во всех районах города.

Как рассказали организаторы, в ближайшее время контейнеры появится и в других часто посещаемых местах, например, в торговых центрах и на железнодорожном вокзале.

Вместимость каждого бокса составляет около 30 мешков с вещами. Текстиль отвозят в сортировочный центр, а уже оттуда содержимое либо отправят на повторное использование, либо на переработку.

Сдать можно любую одежду и лёгкий домашний текстиль, например, постельное белье, скатерти. Вещи нужно положить в прочный пакет или мешок и завязать его. В боксы не принимают обувь, головные уборы, аксессуары, нижнее бельё и игрушки.

Стоит отметить, что за сданные вещи пользователям начисляются бонусы, которые затем можно обменять на скидки от партнёров проекта (на заказ продуктов, оплату ЖКХ, баллы на карты лояльности и многое другое) или потратить на благотворительность в приложении Ecoplatform. Так, за каждый сданный килограмм вещей полагается 250 бонусов.

Проект "Не просто вещь" установил уже более 1100 боксов в России. Помимо Нижнего Новгорода, возможность сдавать удобно и выгодно ненужный текстиль есть у жителей Москвы и Подмосковья, Красноярского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Теги:
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