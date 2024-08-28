Движение транспорта запретят возле нижегородских Дворцов спорта 7 и 9 сентября Общество

В Нижнем Новгороде 7 и 9 сентября будет запрещено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, в указанные дни ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с домашними хоккейными матчами ХК "Торпедо". Так, 7 сентября нижегородцы сыграют с казанским "Ак Барсом", а 9 сентября - с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

В Автозаводском районе в ближайшие субботу и понедельник также временно ограничат движение транспорта на дороге по улице Лоскутова. В частности, с 10:00 до 16:00 в 7 и 9 сентября будет перекрыто движение транспорта на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Согласно информации, во Дворце спорта им. Коноваленко ХК "Торпедо Горький" в эти дни проведёт матчи с "Югрой" из Ханты-Мансийска и "Омскими крыльями".

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

В зоне ограничений будет действовать также запрет на парковку, оставленные автомобили будут перемещаться.